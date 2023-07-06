В “Манеже” во время МУФ-2023 представят самую большую голограмму в России

В Центральном выставочном зале “Манеже” с 16 августа по 10 сентября будет работать площадка Московского урбанистического форума (МУФ). Посетители увидят вагоны нового поезда “Иволга 3.0” для Московских центральных диаметров (МЦД) и составов метрополитена “Москва-2020” в натуральную величину.

На площадке представят крупнейшие транспортные проекты столицы: МЦД, Московское центральное кольцо, Большая кольцевая линия метро. Также посетители узнают о недавно запущенном регулярном речном электротранспорте.

Для детей подготовят семейный досуговый центр, большой фудкорт, зону для фотографирования. Гости смогут попробовать себя в роли машиниста поезда метро, побывать на экскурсии внутри тоннеля строящегося пятого диаметра (МЦД-5).

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что выставка подготовлена по поручению Сергея Собянина.

“Посетители смогут взглянуть на транспортную систему столицы по-новому, попробовать себя в роли сотрудников транспорта и узнать, как изменится наш город в будущем”, – сказал заммэра.

XII Московский урбанистический форум станет самым масштабным за всю историю мероприятия. Он пройдет парке “Зарядье”, в спорткомплексе “Лужники”, в Центральном выставочном зале “Манеж” и Гостином Дворе.