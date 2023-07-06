 

50 % современных лекарств не имеют эффекта

06.07.2023, 20:20, Разное
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В современном мире новых лекарств разрабатывается большое количество. Однако статистика показывает, что менее 50% этих новых препаратов превосходят уже существующие лекарства по терапевтической ценности. Это является значимой проблемой для фармацевтической индустрии, так как она вкладывает миллионы долларов в исследования и разработку новых препаратов.

Причины низкого процента новых лекарств, которые превосходят существующие, могут быть различными. Во-первых, разработка требует многолетних исследований, испытаний и тщательного анализа. Это связано с огромными финансовыми и временными затратами. Иногда, несмотря на все усилия, итоговый продукт может оказаться менее эффективным или безопасным, чем предполагалось.

Во-вторых, разработка нового лекарства требует глубоких знаний о физиологии человека и патологических процессах, а также понимания сложности взаимодействия лекарства с организмом в целом. Несмотря на значительные достижения в медицинской науке, мы до сих пор не полностью понимаем все механизмы болезней и влияние препаратов на человека.


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