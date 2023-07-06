Для студентов-стоматологов создана смарт-челюсть

Стоматологическое образование – одно из самых важных и требующих высокой квалификации направлений в медицинской сфере. Сегодня студенты-стоматологи сталкиваются с рядом проблем, которые затрудняют их обучение и усложняют процесс овладения необходимыми навыками. Одной из таких проблем является отсутствие достаточно реалистичных моделей челюстей для тренировок.

Однако студенты Пермского Политехнического университета больше не будут сталкиваться с этой сложностью благодаря разработке smart-челюсти. Команда инженеров и студентов с различных факультетов совместно работала над созданием инновационной модели, которая является уникальной на рынке стоматологической образовательной техники.

Smart-челюсть – современное устройство, которое имитирует структуру настоящей челюсти с высочайшей степенью точности. Она оснащена различными сенсорами и электроникой, что позволяет ей регистрировать движения студентов-стоматологов и передавать информацию на специальное программное обеспечение.