Тюмень — кузница проукраинских кадров?

Местная ФСБ застрелила предполагаемого террориста и в тот же день задержала подозреваемого в госизмене.



Кадр из видео ФСБ с места происшествия

Следователи СУ СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Исетском районе между жителем Тюмени и сотрудниками ФСБ. По версии следствия, погибший тюменец планировал взорвать нефтегазораспределительный узел, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

ЧП произошло вечером 4 июля. Как утверждает СКР, 38-летний мужчина, «являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения» (какого — не уточняется), планировал взрыв. Сотрудники ФСБ настигли его в Исетском районе, но он начал отстреливаться и «применил взрывчатый боеприпас», чем посягнул на жизнь оперативника ФСБ. Мужчину застрелили ответным огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь силовика (ст. 317 УК РФ), о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), о незаконном хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В подтверждение тюменское управление СКР опубликовало видеозапись, на которой следователи осматривают с металлоискателем автомобиль Lada Vesta и крутят в руках предметы, плотно завернутые в черные пакеты. На видео силовики находятся в поле у леса, на проселочной дороге. Определить географию этого места не удалось. Между тем накануне телеграм-каналы Baza и Shot сообщали, что вечером 4 июля сотрудники ФСБ застрелили мужчину, который хотел подорвать распределительный узел нефтепровода «Транснефти» около деревни Кукушки Исетского района. Он отстреливался, и его убили ответным огнем.

Однако в Исетском районе есть только один объект «Транснефти» — это ЛПДС «Исетское», которое находится в 30 км юго-западнее Кукушек. Станцию «Транснефти» и Кукушки разделяет федеральная трасса Тюмень — Курган.

Информацию о нахождении в округе деревни Кукушки объектов «Транснефти» найти не удалось. На спутниковых снимках также не видно каких-либо капитальных строений или сооружений вокруг деревни.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области не стали уточнять детали происшествия.

Позже ФСБ опубликовала свое видео с места происшествия, где видны труп человека, следы выстрела на автомобиле, а также табличка охранной зоны тюменского управления магистральных нефтепроводов «Транснефти».

Напомним, также 4 июля днем ФСБ опубликовала релиз, в котором утверждала, что задержала жителя Тюмени, который якобы пытался склонить офицера российской армии перейти на сторону ВСУ. Его обвинили в госизмене, а меру пресечения, по всей видимости, избрали в Екатеринбурге. Где именно был задержан обвиняемый и почему его арестовали в Екатеринбурге, неизвестно.

Мстислав Письменков

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