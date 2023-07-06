 

Тюмень — кузница проукраинских кадров?

06.07.2023, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Местная ФСБ застрелила предполагаемого террориста и в тот же день задержала подозреваемого в госизмене.


Кадр из видео ФСБ с места происшествия

Следователи СУ СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Исетском районе между жителем Тюмени и сотрудниками ФСБ. По версии следствия, погибший тюменец планировал взорвать нефтегазораспределительный узел, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

ЧП произошло вечером 4 июля. Как утверждает СКР, 38-летний мужчина, «являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения» (какого — не уточняется), планировал взрыв. Сотрудники ФСБ настигли его в Исетском районе, но он начал отстреливаться и «применил взрывчатый боеприпас», чем посягнул на жизнь оперативника ФСБ. Мужчину застрелили ответным огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь силовика (ст. 317 УК РФ), о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), о незаконном хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В подтверждение тюменское управление СКР опубликовало видеозапись, на которой следователи осматривают с металлоискателем автомобиль Lada Vesta и крутят в руках предметы, плотно завернутые в черные пакеты. На видео силовики находятся в поле у леса, на проселочной дороге. Определить географию этого места не удалось. Между тем накануне телеграм-каналы Baza и Shot сообщали, что вечером 4 июля сотрудники ФСБ застрелили мужчину, который хотел подорвать распределительный узел нефтепровода «Транснефти» около деревни Кукушки Исетского района. Он отстреливался, и его убили ответным огнем.

Однако в Исетском районе есть только один объект «Транснефти» — это ЛПДС «Исетское», которое находится в 30 км юго-западнее Кукушек. Станцию «Транснефти» и Кукушки разделяет федеральная трасса Тюмень — Курган.

Информацию о нахождении в округе деревни Кукушки объектов «Транснефти» найти не удалось. На спутниковых снимках также не видно каких-либо капитальных строений или сооружений вокруг деревни.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области не стали уточнять детали происшествия.

Позже ФСБ опубликовала свое видео с места происшествия, где видны труп человека, следы выстрела на автомобиле, а также табличка охранной зоны тюменского управления магистральных нефтепроводов «Транснефти».

Напомним, также 4 июля днем ФСБ опубликовала релиз, в котором утверждала, что задержала жителя Тюмени, который якобы пытался склонить офицера российской армии перейти на сторону ВСУ. Его обвинили в госизмене, а меру пресечения, по всей видимости, избрали в Екатеринбурге. Где именно был задержан обвиняемый и почему его арестовали в Екатеринбурге, неизвестно.

Мстислав Письменков

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Дерматолог Голдин назвал основные витамины, необходимые коже

06.07 / Водителям дали советы для надежной работы турбокомпрессора

06.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Основание 2”. Трейлер

06.07 / Жителям Кемерова разрешат заниматься магией еще несколько столетий

06.07 / Свекла, корица, кукуруза: продукты, гармонизирующие чакры

06.07 / Выбираем джинсы на прохладные летние дни: с разрезами, вышивкой или двухцветные

06.07 / «Никакой тенденциозности, мы представим все точки зрения»: стала известна концепция Сталин-центра

06.07 / Мнение: О новом «жесте доброй воли»… Будет дней через 10-12?

06.07 / Мнение: Русские не здаюцца

06.07 / “У нас большое горе” – коллеги сообщили о смерти звезды советского кино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика