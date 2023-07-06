Дерматолог Голдин назвал основные витамины, необходимые коже

По словам дерматолога Грегори Голдина, “витамин А уменьшает появление мелких морщин на коже и делает ее гладкой, мягкой и эластичной”. Благодаря этому кожа выглядит более молодой и эластичной, а воздействие ультрафиолетовых лучей не вызывает ее огрубения.

Продукты с высоким содержанием витамина А – это капуста и шпинат, помидоры, а также яйца, манго, дыня и арбуз. Витамин В5 – лучший выбор для роста клеток и восстановления тканей. Грибы, авокадо и орехи, семечки, куриная грудка и семена подсолнечника – все это богатые источники данного витамина.

Витамин С – мощный антиоксидант, способный защитить от свободных радикалов. При местном нанесении на кожу он осветляет и уменьшает ее гиперпигментацию.

Также рекомендуется принимать добавку D3, которая “помогает улучшить самочувствие и упругость кожи” .Яичные желтки и жирная рыба, такая как скумбрия, лосось и сардины, богаты этим микроэлементом.

Витамин Е при местном применении является самым мощным маслорастворимым антиоксидантом и разрушителем свободных радикалов. А при местном нанесении на кожу он становится “увлажняющим средством, которое помогает защититься от ультрафиолета и свободных радикалов”.