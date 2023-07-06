Водителям дали советы для надежной работы турбокомпрессора

Следующие советы предназначены для водителей, которые хотят обеспечить долгосрочную надежность своего турбокомпрессора.

По словам автопроизводителей, турбина в двигателе автомобиля рассчитана на безотказную работу в течение всего срока службы. Тем не менее данный технически сложный агрегат может выйти из строя по ряду причин. В этом неприятном явлении могут быть виноваты некоторые стили вождения, действия владельца автомобиля и условия эксплуатации.

Эксперты рекомендуют в первую очередь следить за уровнем охлаждающей жидкости и маслом. Также важно прогреть двигатель перед поездкой и охладить турбину.