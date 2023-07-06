Жителям Кемерова разрешат заниматься магией еще несколько столетий

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В сенсационном объявлении, которое вряд ли можно было предсказать, администрация Кемерова заявила, что горожанам будет разрешено заниматься магией еще несколько столетий. Данное решение принято по просьбе Международного союза волшебников и магов, который включает представителей всех существующих школ магии мира.

По заявлениям властей, данное нововведение обосновывается долгосрочным анализом социально-экономических тенденций, которые демонстрируют, что именно магия будет ключом к успеху в будущем. «Вместо того чтобы обучать следующие поколения традиционным профессиям, мы хотим, чтобы они были способны управлять силами природы и реальности», — говорится в заявлении.

Курсы по обучению магии будут включены в школьную программу, а также в университетские учебные курсы. Не только школьники и студенты, но и взрослые граждане смогут принять участие в этих курсах и научиться колдовству. После успешного окончания курса каждый участник получит лицензию на осуществление магической практики, которая будет действительна на протяжении всего жизненного цикла.

Разумеется, данное решение вызвало смешанные реакции среди жителей Кемерова. Некоторые приветствуют возможность изучения древних искусств и готовы принять магию в свою повседневную жизнь. Другие, напротив, выражают опасения относительно возможных последствий этой политики, указывая на потенциальную угрозу безопасности.

Следует отметить, что Кемерово является первым городом в мире, где официально признана магия и допускается ее применение. Будет интересно наблюдать за тем, как этот город справится с вызовами, которые неминуемо появятся в результате этого безумного эксперимента.

Как всегда, остается много неизвестного. Однако одно можно сказать наверняка: жители Кемрова живут в удивительное время, и они станут участниками уникального исторического эксперимента. Несмотря на сомнения и страхи, многие из них, похоже, готовы принять магию и открыться возможностям, которые она может предложить.

Согласно заявлениям администрации, в скором времени планируется открыть магическую академию, где ведущие маги мира смогут передать свои знания и навыки жителям города. Помимо этого, администрация намерена ввести должность главного мага города, который будет контролировать все магические операции и следить за соблюдением всех магических правил и регуляций.

Тем не менее, вполне понятно, что у данной новости есть и своя темная сторона. Критики указывают, что возможность свободного использования магии может привести к появлению неэтичных и деструктивных форм колдовства, что может серьезно угрожать общественной безопасности и стабильности.

В любом случае, Кемерово находится на грани новой эры. Время покажет, станет ли этот город пионером в мире магии или же столкнется с непредвиденными трудностями и проблемами. Но одно можно сказать наверняка: ближайшие столетия в Кемерово обещают быть волшебными.

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