Свекла, корица, кукуруза: продукты, гармонизирующие чакры
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Жизнедеятельность человека, в том числе и с его личностным ростом и благополучием, неразрывно связана с источниками внутренней энергии. Баланс между ними создает условия для гармоничного существования в разных сферах. В объединении физического тела и сознания с этими источниками важную роль играют чакры. Они обеспечивают энергетическую подпитку на духовном уровне, однако мы можем ощущать насыщение жизненными силами физически.
При условии сбалансированности энергии 7 чакр человек чувствует себя легко и беззаботно, пребывая в гармонии. Но если баланс нарушается, то могут возникать негативные ощущения упадка и подавленности.
Система питания может повлиять на гармонизацию чакр, если в рационе присутствуют следующие продукты.
Корневая чакра (муладхара)
Базовая красная чакра, которая находится у основания позвоночника и отвечает за инстинкт выживания, чувство безопасности и стабильность. Для поддержания этой чакры нужно употреблять яблоки, гранат, свеклу, морковь, редис, красную фасоль, лебеду, острый перец и паприку.
Сакральная чакра (свадхиштхана)
Эта чакра располагается ниже пупка и отвечает за творчество и эмоциональную сферу. От работы этой чакры, в частности, зависят взаимоотношения с другими людьми.
Укрепить состояние сакральной чакры помогут апельсины, дыня, манго, маракуйя, миндаль, семена кунжута, грецкие орехи, имбирь и корица.
Чакра солнечного сплетения (манипура)
С помощью этой чакры, расположенной в области желудка, осуществляется связь между нижними и верхними чакрами. Манипура контролирует эго, поддерживает уверенность в себе, а также стимулирует духовный рост и обучение.
Для этой чакры потребуются цельнозерновые продукты, сложные углеводы, рис и овощи, красный сладкий перец, бананы, тыква и кукуруза. Из приправ стоит предпочесть кориандр, куркуму и душистый тмин.
Сердечная чакра (анахата)
Данная чакра имеет зеленый цвет и находится в самом центре груди. От нее будет зависеть способность человека к обновлению и восстановлению после неудач.
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Для эффективной работы сердечной чакры потребуются зеленые овощи, репа, салат, брокколи, капуста, сельдерей, базилик, петрушка, зеленый чай, темный шоколад, шалфей и тимьян.
Горловая чакра (вишуддха)
Синяя чакра, соответственно, находится в области горла и определяет нашу способность излагать мысли и выражать чувства словами.
К продуктам, уравновешивающим горловую чакру, относятся морские водоросли, супы, фрукты, лимоны, сливы, черника, грейпфруты и киви.
Чакра третьего глаза (аджна)
Расположенная между бровями, эта чакра наделяет нас мудростью и приближает к истине. Третий глаз активирует интуицию и внутренний голос, который указывает путь к истинной духовной цели.
Для питания аджны желательно присутствие в меню красного лука, винограда, черники, ежевики, малины и асаи.
Коронная чакра (сахасрара)
Чакра чистого сознания, благодаря которой мы и подключаемся к источникам энергии. Она располагается в самой верхней точке тела на голове, питаясь водой, солнцем и воздухом. Также на поддержание ее баланса благотворно действует медитация.
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