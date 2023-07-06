 

Выбираем джинсы на прохладные летние дни: с разрезами, вышивкой или двухцветные

06.07.2023, 19:45, Разное
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Лето – такое время, когда хочется спрятать джинсы в шкаф и не доставать их до самой осени. Но порой теплое время года преподносит сюрпризы. Если летом вдруг испортилась погода, и в шортах или коротких юбках стало прохладно, наденьте ультрамодные джинсы.

Выбираем модные варианты летних джинсов

Идеальным летним вариантом станут белые джинсы классического кроя. Также можно купить расклешенные с модными большими разрезами внизу

В прохладный летний день будут прекрасно смотреться и рваные джинсы, которые хорошо продуваются и подойдут даже для жаркого дня.

Этим летом на пике популярности будут двухцветные джинсы. Это что-то по типу “варенок”, которые были в моде в 80-90-х, но только с более четкими полосами разграничения между светлым и темным оттенком.

Безусловно, ярким летним трендом являются джинсы с вышивкой, которая может быть как монохромной, так и яркой. А еще это могут быть вставки из узорчатой ткани, которые превращают обычную повседневную вещь в нечто по-настоящему дизайнерское, эксклюзивное.

Джинсовые брюки-клеш являются одним из базовых трендов последних нескольких сезонов. Причем они могут быть совершенно любого цвета на ваше усмотрение. Они могут быть даже разноцветными, а также с прорезями на коленях.


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