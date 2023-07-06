«Никакой тенденциозности, мы представим все точки зрения»: стала известна концепция Сталин-центра
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Авторы строящегося комплекса «Сталин-центр» в городе Бор Нижегородской области заявили, что тщательно изучили опыт
аналогичных музеев в России и других странах мира. Они не единожды
посещали и легендарный Ельцин-центр. Именно благодаря критике президентского
центра в Екатеринбурге и родилась концепция нового музея, посвящённого Иосифу
Сталину.
«В чём главный недостаток Ельцин-центра? Конечно же, в
тенденциозности при подаче информации. Это бросается в глаза с самого начала и неприятно
раздражает до конца экспозиции. Нам рассказывают только одну точку зрения на
эпоху девяностых, но ведь есть и другое мнение, – пояснил представитель КПРФ Альберт Григорьев. – Для нас очевидно, что главная миссия для любого музея – объективность и беспристрастность при подаче информации. Поэтому в Сталин-центре обязательно будут представлены все существующие оценки личности товарища Сталина, его деятельности и его следа в российской и мировой истории».
В КПРФ заверили, что отдельная экспозиция будет посвящена знаменитым сталинским репрессиям. Также будут созданы спецзалы: «Переселение народов», «Чистки в армии», «Справедливая цензура», «Провал армии в начале Великой Отечественной войны», «Пакт Молотова-Риббентропа».
«Объективность превыше всего – такой наш главный лозунг. Мы не станем превращаться в подобие Ельцин-центра
и скрывать спорные моменты эпохи правления Иосифа Виссарионовича, а выводы каждый сделает самостоятельно», – добавил Григорьев.
Также в музее покажут уникальное фото вручения партбилета КПСС первому президенту России Борису Ельцину.
Первый камень в строительство Сталин-центра был заложен в
мае этого года. Дата открытия пока неизвестна.
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