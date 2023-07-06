Мнение: О новом «жесте доброй воли»… Будет дней через 10-12?

Сейчас, когда – как многим кажется – #Россия имеет все козыри на руках, в новый «жест доброй воли» мало кто хочет верить. Ну сколько же можно? Ну почему нельзя хотя бы разок стукнуть кулаком – дескать «Баста!»? А то уже все «красные линии» превратились в нежно-розовые, того и гляди вообще сольются с местностью…

Некоторые верят, что уж теперь-то всё точно будет иначе.

Мол, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков расставил все точки над i, решительно заявив, что «в настоящее время оснований не усматривается для продления этой [зерновой] сделки». И глава МИД Сергей Лавров решительно и грозно высказался здесь, затем вот здесь и особенно выразительно здесь. И Россельхозбанк подлил елей на раны словами, что он не выдвигал идею решения проблемы расчётов в рамках «зерновой сделки» посредством создания некоей новой структуры, которую можно было бы подключить к SWIFT, и не рассматривает её. И турецкий президент Реджеп Эрдоган успешно переизбрался, а значит, поддерживать «дорогого друга» продлением договорённостей, от которых России никакого профита, нет необходимости. И даже аммиакопровод «Тольятти-Одесса», на возобновлении работы которого также настаивала российская сторона, ВСУ/a> подорвали. Более того, #Украина с Турцией и ЕС выстроили пути транзита зерна, тогда как российский флот на Чёрном море инициативу утратил и, по словам из Киева, опасности в целом не представляет, а вот Африка заключает новые контракты, в том числе с Турцией, Украиной и Россией по демпинговым ценам.

Ну все мотивы сошлись! И можно показать твёрдость к радости «патриотов».

С другой стороны, новый глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара привержена идее продления зерновой сделки. И, наконец, сам Дмитрий Песков довольно чётко дал понять, что режим торга продолжаесмя. «Решение [по зерновой сделке] мы пока не объявляли, мы объявим о нём своевременно, пока еще время есть, то есть [у Запада] остаётся время, чтобы выполнить ту часть договорённостей, которая касается нашей страны», – заявил он, прозрачно напомнив о требовании заново подключить РСХБ к SWIFT. На что Запад уже вроде бы согласился как на «меньшее зло». И закулисные тёрки по линии спецслужб как-то незаметно проходят регулярно, а зерновая сделка на них тоже не может не обсуждаться в силу заинтересованности в ней как Украины, так и Запада.

Похоже, Кремлю, который и так стремится к компромиссам, вновь предложат показать добрую волю посредством небольшой уступки?

И ведь согласится, особенно когда влиятельные люди в доле?

—