Мнение: Русские не здаюцца

Всё, что происходит сегодня с РФ и ее дражайшим руководством, старо как мир, и на языке финансистов называется просто – “нежелание фиксации убытков”. Психологически это понятно: фиксация убытков – процедура крайне неприятная, а главное – безнадежная. Зафиксировать убыток – значит признать, что ты сглупил, а сделанного не вернешь, и надо спасти хотя бы то немногое, что осталось… ПОПРОЩАВШИСЬ с большей частью своих кровных, на которые ты возлагал такие большие надежды!

Проще всего показать через акции – или, если хотите, билеты МММ (глубинному народу МММ, безусловно, ближе и роднее, все равно он считает и акции, и облигации, и “билеты” одинаковым мошенничеством). Например – купили вы акций (билетов МММ) на внушительную (для себя) сумму по курсу 10 рублей, серьезно рассчитывая, что через неделю они будут стоить 20 рублей, и вы, таким образом, удвоите свой капитал. Проходит день, другой – ваши танки уже под Киевом, билеты приподнимаются на рынке аж до 13 рублей, вы в восторге потираете руки, “дальше будет больше”… но внезапно рост прекращается и наоборот – вам предлагают мир в Стамбуле, а акции через день уже стоят опять 10 рублей.

Это что же – вернуть ровно столько, сколько вложил? Уйти ни с чем?? Нееет, русский человек не таков! Будем ЖДАТЬ! Расчет верный, он должен сработать!

Еще день – акции с билетами стоят уже 9 рублей. К вечеру – 8. НЕТ! – говорит русский человек. Теперь-то уж точно – стоять до конца! Я ж не могу себе позволить потерять 2 рубля с каждой акции, я ж не идиот!

Вот и обещанная неделя проходит. Акции, вместо ожидаемой двадцатки, стоят уже 5. Стало быть, если их сейчас продать, то вместо двойного навара у вас будет двойной убыток. Что делать? Да вы что? – говорит русский человек. Чтоб я признавал ТАКИЕ потери?? Да я лучше еще вложу!!

И русский человек проводит мобилизацию – то есть к уже купленным билетам МММ по 10 прикупает еще кучу по 5, “чтобы уже компенсировать все сразу”. О фиксации убытков даже слышать не хочет.

Время идет. Акции уже по 3, с тенденцией к снижению. У нашего мужика-дурака весь дом в билетах МММ, какие из них были по 5, а какие по 10 – уже не понять. Робкий голос жены (или любовницы) раздается над ухом: “Милый, а ведь если бы мы ТОГДА продали эти твои билетики хотя бы по 5 – сколько б денежек у нас еще было…”

НЕЕЕЕЕТ! – ревет мужик. – Никогда!! Да ты знаешь, сколько б я тогда потерял?? Я тебе что, миллионер?! Я денег не считаю?! Да я лучше еще прикуплю, и когда будет наконец рост – а он будет, Мавроди мне лично обещал с того света – я всё тебе – и тебе! – компенсирую. На Мальдивы поедем всей страной!

И прикупает на остатки наличных еще билетов, но по 3 – берет Бахмут. “Зачем тебе еще и Бахмут, мужик?” – шелестит грустный голос непонятно уже кого, возможно, соседки – мужик не слышит.

“Билетами” (или акциями, черт их разберет) забита уже вся квартира мужика до потолка, курс падает до единицы. 10-кратная разница с первоначальным вложениями! “Прогноз по билетам МММ неблагоприятный, их собираются исключить из листинга”, – слышится металлический голос диктора из радиоточки.

“Милый, – говорит голодная жена, – давай всю эту бумагу хотя бы по 50 копеек продадим, есть же хочется… Сходим в кафе, супчика поедим…А? Ты же сам есть хочешь…”

Мужик сжимает зубы еще плотнее, глаза как щёлки, давно немытые волосы шевелятся на голове. Он упрям и боевит, хотя и малость запаршивел. Он верит в свою звезду. Билеты МММ еще будут по 20! Русские убытки не фиксируют.