 

“У нас большое горе” – коллеги сообщили о смерти звезды советского кино

06.07.2023, 19:05, Разное
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5 июня 2023 года ушел из жизни профессионал в области искусства, выдающийся театрал, педагог сценической речи и руководитель творческих работ. Причина смерти пока не разглашается.

Российский зритель хорошо помнит Алексея Кузнецова как звезду советского кино. Сайт VSE42.RU пишет, что артист сыграл герцога Бекингэма в телефильме “Д`Артаньян и три мушкетера”, представил Николая Кирсанова в картине “Отцы и дети”. Также он мастерски изобразил таксиста в фильме “Зеленый огонек”.

В целом, в его фильмографии десятки актерских работ. Алексей Кузнецов исполнил немало театральных ролей, а также ярко проявил себя в режиссерском деле. С 1964 года он служил в театре Вахтангова, откуда и пришла информация о кончине звезды.

“У нас большое горе”, — выразились представители культурного учреждения. Подробную информацию о дате и времени прощальной церемонии намерены объявить позднее.

На сайте организации уточняют: весной 2023-го Алексей Кузнецов был удостоен почетного звания “Человек театра”.
Его жизнь была наполнена трудом, творчеством, бесконечной любовью к театру и к людям.

Портал “Радио 1” отмечает, что покойный любил заниматься дубляжом, также Алексей Кузнецов записывал аудиокниги. Коллеги выражают соболезнования родным и близким усопшего. Светлая память!


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