 

Необычные свойства жидкого света

06.07.2023, 19:00, Разное
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Физики недавно обнаружили необычные свойства так называемого “жидкого света”, что гарантирует новые возможности для дальнейших исследований и разработок в области физики и оптики. Жидкий свет – это состояние вещества, когда фотоны, элементарные частицы света, взаимодействуют друг с другом в необычных способах, образуя новые структуры и поведение, которые не наблюдаются в обычных условиях.

Одной из особенностей жидкого света является его способность формировать “сверхпроводящие” проводники, которые имеют нулевое сопротивление и оказывают передачу энергии без потерь. Все это открывает огромные перспективы в области энергетики, создания эффективных солнечных батарей и передачи электроэнергии на большие расстояния без потерь.

Кроме того, жидкий свет может образовывать “супертекучие” потоки, которые движутся без трения и потерь энергии. Это приводит к созданию новых супербыстродействующих компьютеров и передаче данных с высокой скоростью.


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