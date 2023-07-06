По мозгу можно определить депрессию у человека

Недавние исследования на этапе поисков лекарства от депрессии привели к открытию нового признака этого психического расстройства – особого соотношения активности некоторых областей мозга. Это открытие помогает расширить наши знания о депрессии и может иметь большое значение для разработки новых методов диагностики и лечения этого распространенного заболевания.

Депрессия – это серьезная психическая проблема, которая охватывает миллионы людей во всем мире. В настоящее время существует недостаток объективных биомаркеров для диагностики этого состояния, что затрудняет точное выявление депрессии и разработку персонализированных методов лечения.

Однако недавнее исследование, проведенное группой ученых, показало, что у пациентов существует специфическое соотношение активности некоторых областей мозга. Были обнаружены отличия в активности между левым и правым полушариями головного мозга, а именно в областях, ответственных за эмоции, регуляцию настроения и принятие решений.