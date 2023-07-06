 

Daily Sabah – США стремятся превратить Финляндию и Швецию в арктических жандармов

06.07.2023, 18:55, Новости дня
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Вашингтон целенаправленно добивается включения Стокгольма в НАТО, против чего настойчиво выступает Анкара. С помощью Швеции и Финляндии американские власти стремятся усилить позиции альянса в Арктике, чтобы активнее противостоять РФ в регионе, пишет в статье для Daily Sabah профессор Стамбульского университета цивилизации Озден Зейнеп Октав.


AP

Турция предъявляет два конкретных требования Швеции, стремящейся пополнить ряды НАТО. Анкара требует, чтобы Стокгольм перестал предоставлять убежище группам, которые она считает террористическими, а также твёрдо выступил против исламофобии и не допускал сожжения Корана. Но ни одно из этих требований не выполняется, пишет на страницах Daily Sabah профессор Стамбульского университета цивилизации Озден Зейнеп Октав.

По её словам, переговоры, состоявшиеся в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, показали, что перспективы принятия скандинавской страны в альянс остаются «туманными». В основном это связано с тем, что американский конгресс хочет, чтобы Анкара ратифицировала членство Стокгольма, прежде чем одобрить ей продажу самолётов F-16, что турецкое правительство считает неприемлемым.

Это показывает, что вопрос с членством Швеции в НАТО относится к «взаимному недоверию» в отношениях скорее между Турцией и США, чем между Турцией и Швецией. Иными словами, перспективы вступления Стокгольма в НАТО после окончания украинского конфликта связаны с «сохранением статус-кво в международной системе, состоящей из ООН и НАТО под руководством США», рассуждает автор статьи.

Ожидается, что присоединение Швеции и Финляндии усилит позиции НАТО в Арктике, где Москва вложила значительные средства в коммерческую и военную инфраструктуру. Более того, в результате в альянсе окажутся все арктические государства, кроме России, что позволит ему проводить «более напористую стратегию» в регионе, полагает Октав.

«Это, без сомнения, повысит вероятность превращения Готланда в базу НАТО, сторожевую вышку на севере для наблюдения за Путиным и сдерживания России. Таким образом, Швеция и Финляндия будут играть в противостоянии с Россией роль жандарма Америки, каковым когда-то в период холодной войны была Турция», — считает автор статьи.

По её мнению, США вынуждают Анкару сделать выбор между своей принадлежностью к НАТО и союзом с Россией. Другими словами, Вашингтон и официальные представители альянса «участвуют в гонке со временем в попытке избежать конфуза, когда альянс не достигнет заявленной цели по приёму Швеции к 11 июля».

Вашингтон и союзники по НАТО требуют, чтобы Турция доказала свою лояльность западному блоку, одобрив членство Швеции в НАТО. Даже несмотря на то, что Вашингтон исключил Анкару из программы F-35, за которую она заплатила $1,4 млрд, и продолжал предоставлять оружие и военную подготовку курдским «террористам» в Сирии, считает профессор.

С учётом этих обстоятельств Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана кажется довольно трудным одобрить членство Швеции в НАТО. Особенно в свете того, что требования Анкары к Стокгольму и Вашингтону остаются без внимания, подчёркивает Октав.

Между тем сегодня Турция — единственная страна НАТО, которая поддерживает диалог и с Киевом, и с Москвой. Кроме того, в отличие от своих союзников по альянсу, она не закрывает воздушное пространство для РФ и не применяет в отношении неё санкции, чтобы избежать «демонизации» Путина и «изоляции» страны, что, по мнению Анкары, ещё больше усугубит текущий конфликт и приведёт к дальнейшей дестабилизации региона, обращает внимание автор статьи.

По её словам, саммит в Вильнюсе — это больше, чем очередная рядовая встреча НАТО. Речь идёт о престиже западной евроцентричной международной системы, покровителем которой являются США, и о понимании того, насколько устойчива эта система без учёта «правомерных претензий» Анкары.

Участникам предстоящего саммита альянса необходимо будет понять, какую связующую роль в организации играет Турция. Им также следует осознать, что географическое положение страны является большим преимуществом для западного военного блока и сохранения стабильности в международной системе, заключает Озден Зейнеп Октав.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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