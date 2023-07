«Горячий герцог» вступил в сражение с бумажными мельницами

Принц Гарри, герцог Сассекский, младший сын короля Великобритании Карла III, ведет три отдельных судебных процесса против крупнейших медиагрупп страны, издающих самую тиражную бульварную прессу.



Принц Гарри, герцог Сассекский, младший сын короля Великобритании Карла III. Фото: Zuma TASS

Юный человек обычно склонен идти к своей цели самым прямым и честным путем. Так, принц Гарри, еще будучи школьником в Итоне, надеялся, что решил проблему желтой прессы, преследовавшей его семью: он придумал создать собственную газету, чтобы наполнить ее реальными фактами… Говорят, друзья вежливо посмеялись над этим.

В юности принц давал много скандальных поводов на радость таблоидам. Он объяснял как-то, что «стереотипы», которые на него хотела «навесить» бульварная пресса, чуть было не втянули его в замкнутый круг: «Я думал, что, если обо мне пишут всякую ерунду и люди верят в это, то я могу и «преступление совершить», так сказать. Это была нисходящая спираль…».

Прошло тридцать лет. После женитьбы Гарри все изменилось. «Раньше веселый Гарри незаметно подбирался к ним [пулу королевских корреспондентов] и шептал: «Ну что, все еще пишешь всякую чушь?» В наши дни он просто хмурится», — вспоминал один из его старых знакомых. В 2019 году Гарри и его жена Меган подали несколько исков против британских и американских медиа, чтобы призвать их к ответу за нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконные действия и клевету. Еще через год герцог и герцогиня Сассекские назовут вмешательство СМИ одной из причин, по которой они отказались от королевских обязанностей и переехали в Калифорнию в 2020 году.

Но вот позади и разрыв с королевской семьей, и выяснение отношений с отцом и братом через скандальные интервью, мемуары и фильмы. Принцу Гарри 38 лет, он отец двоих детей, счастливо женат и живет в Калифорнии с любимой женой. «Гарри теперь должен решить, чем он хочет заниматься всю оставшуюся жизнь и как пара планирует продолжать финансировать свой образ жизни», — рассуждает старожил телевизионной журналистики Адам Болтон.

Он, как и многие, считает, что борьба с могущественной бульварной прессой против вмешательства в частную жизнь может стать новым суперделом принца Гарри.

Именно отстраненность от семьи позволяет взяться за эту работу. «Запасной» (англ. spare — такое горькое название он дал своим мемуарам) может «выйти на поле» и сослужить важную службу Соединенному Королевству в большом общественном деле.

«Запасной» начинает свою игру

В настоящее время Гарри ведет три судебных процесса против крупнейших медиагрупп Великобритании:

Mirror Group Newspapers (MGN, издает The Daily Mirror, The Sunday Mirror и The Sunday People),

News Group Newspapers Руперта Мердока (NGN, издатель The Sun и News of the World),

Associated Newspapers Limited лорда Ротермира (ANL, издателя газет The Daily Mail и The Mail on Sunday).

Он очень усилил отряд знаменитостей, которые намерены через суд требовать от медиагигантов извинений и компенсаций.

В марте принц лично явился на слушание дела против издателя газеты The Daily Mail. Гарри — один из семи знаменитых истцов о незаконном сборе информации, включая, например, сэра Элтона Джона. Обвинения головокружительны: утверждается, что девятнадцать частных детективов

устанавливали телефонные прослушки на стационарных телефонах,

приклеивали микрофоны на окна,

прослушивали автомобили,

перехватывали голосовую почту,

перехватывали информацию, начиная от банковских выписок и заканчивая данными о рейсах,

устанавливали слежку за своими объектами.

Считается, что они работали примерно на 80 журналистов двух изданий ANL.

Издатель отрицает обвинения, называя их «абсурдной клеветой». Решение судьи, следует ли допустить иск к полноценному судебному разбирательству, ожидается в конце этого года.

В апреле прошли слушания по иску Гарри против информационной группы Руперта Мердока, которая, предположительно, вмешивалась в частную жизнь, «годами занималась преднамеренным сокрытием и уничтожением улик, укрывательством на самом высоком уровне и ложными опровержениями даже под присягой». Утверждается, что, помимо взлома телефонов, организация незаконно получила его медицинские записи. Иск подан вместе с любимым британской публикой актером и героем твиттера Хью Грантом (https://twitter.com/HackedOffHugh, что можно перевести как Взбешенный Хью). Грант тоже выступил в суде в апреле. Если судья встанет на их сторону, процесс начнется в январе 2024 года.

В июне в Высоком суде Лондона начался процесс против Mirror Group Newspapers о незаконном сборе информации путем обмана, взлома телефонов, перехвата голосовой почты, найма и использования частных детективов. В групповом иске различных знаменитостей Гарри выбрали для дачи свидетельских показаний, что он и сделал в нарушение королевского протокола.

Высокие члены королевской семьи не давали показаний в суде с тех пор, как прапрапрадед Гарри, будущий король Эдуард VII, свидетельствовал против партнера по игре в баккара в конце XIX века.

Команда Гарри привела в качестве доказательства 148 статей, опубликованных в 1996–2010 годах на основе информации, полученной незаконным путем. 33 из них (с заголовками «Вечеринки Гарри с кокаином, экстази и ГОМК», «Девушка Гарри бросит его», «Ура, Гарри бросили», «Он просто любит выпивку и армию», «Она сыта по горло и собирается домой» и т.д.) были отобраны для рассмотрения в ходе судебного разбирательства. Утверждается, что для сбора информации о принце в этот период на MGN работало 25 частных детективов.

Опрос принца продолжался 8 часов, и, по мнению многих наблюдателей, принц сохранял спокойствие и не раскрыл никаких сенсаций, которые могли опозорить его большую семью. «Хотя это не означает, что не было моментов, о которых было неловко слышать», — уточнила американская телекомпания CNN.

MGN оспаривает большинство обвинений, утверждая, что некоторые иски были поданы слишком поздно и что в подавляющем большинстве случаев она может доказать, что материал был получен законным путем. Но наблюдатели отмечают, что авторы-журналисты не вызваны для дачи показаний, чтобы объяснить, как они получили материал.

Процесс продолжается.

В поисках дела жизни

Юридический консультант и бывший директор группы по защите частной жизни СМИ Hacked Off Эван Харрис, работающий по делам о прослушке, объяснял недавно на радио LBC, что даже королевские особы, знаменитости, да практически все, кому было предложено мировое соглашение, стараются избегать судебных разбирательств. Суд — дело дорогое, непредсказуемое по результату и мучительно долгое. «Значит, нужны люди, которые готовы к ним [рискам], как принц Гарри, [который] сказал, что готов понести финансовые потери», — сказал он. Харрис уточнил, что его истцы ждут развития событий по делам принца, мол, «вынесенное решение будет полезным для всех остальных».

Как сообщают адвокаты Гарри, он так и сформулировал свою цель:

«нельзя допускать, чтобы от преступления можно было просто откупиться» (crime should not be allowed to pay).

Подобно Мартину Лютеру, выступившему против индульгенций богачам, Гарри против имущественного ценза в защите от таблоидов. Этот принц вполне способен войти в историю.

«Горячий герцог», как его иногда называют, не скрывает, что еще одной причиной его борьбы с желтой прессой является детская травма от смерти его матери, принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году, преследуемая папарацци. Все три нынешних иска Гарри связаны с периодом времени до того, как он и Меган встретились (в 2016 году). Но с тех пор его вражда с британской прессой только обострилась. Гарри не раз сравнивал освещение таблоидами его жены с их отношением к его матери.

Есть ли у герцога другие мотивы, например, материальные? Да, пресса обсуждает, что в случае победы он, вероятно, получит миллионы в качестве компенсации ущерба и на покрытие значительных судебных издержек. Иногда намекают, что «мемуары, сериал на Netflix и различные телеинтервью не до конца изгнали демонов из измученной психики герцога», но в целом идея «широкой многолетней миссии по реформированию СМИ» является основной и хорошо воспринята обществом.

«Герцог Сассекский сделал делом своей жизни изменение британского медиа ландшафта», — пишет The Guardian. Он ведет «широкую кампанию против бульварной прессы, распространяющей «ложь» и «измышления», — вторит The Financial Times (беря на всякий случай обвинения в кавычки). Гарри видит себя в «масштабной миссии против манипулирующей и лживой прессы — гнили в гражданской жизни Великобритании», — цитирует FT в другой статье одного из близких друзей принца.

CNN отмечала, что вне зависимости от решения суда «после двух дней, проведенных на свидетельском месте, он [Гарри] еще раз спровоцировал разговор о журналистской практике, и, возможно, в конечном итоге ему удастся помочь изменить подходы в долгосрочной перспективе».

Политически это все на руку оппозиции. Daily Mail, Mail on Sunday, The Sun — правые и крайне правые газеты, опора консервативной партии. Наверное, сегодня каждый взрослый британец вспомнит огромный заголовок на первой полосе The Daily Mail «Враги народа» — статьи о судьях и их решении, что процесс выхода из Евросоюза потребует согласия британского парламента. Это долго потом отравляло воздух политических дебатов. Таблоиды много масла подлили в огонь гражданского противостояния, который разгорался после референдума о Брексите.

«Именно корпоративная национальная пресса, чьи сообщения пронизывают и отравляют все другие СМИ, нормализовала ненормальное в Великобритании, сделала то, что неправильно, правильным, разожгла презрение и ненависть к слабым и бедным, облегчила и скрыла коррупцию, вызвала аплодисменты жестоким и глупым, разъела то, что было честным и порядочным», — пишет Брайан Каткарт, основатель группы Hacked Off, выступающий за реформу прессы.

Сегодня правящая 13 лет партия консерваторов все надежнее входит в зону поражения на следующих выборах.

В этом смысле проблемы, которые принц Гарри создает для ее опоры в лице таблоидов, очень своевременны. «Проблемы» — это слабо сказано, на карту поставлены не просто репутации издателей, но и, что гораздо важнее, — их прибыль.

Пустить таблоиды по миру

Скандал вокруг прослушки телефонов газетой News of the World, принадлежавшей в 2007–2010 годах Мердоку, привел к отставкам и признанию вины, и в результате самая продаваемая воскресная газета в Великобритании была закрыта. По оценкам британского аналитического ресурса Press Gazette, скандал обошелся медиаимперии Мердока более чем в 1 млрд фунтов стерлингов (по данным на 2021 год), из которых значительная часть ушла на урегулирование исков.

Напомним, кстати, что совсем недавно принадлежащий Мердоку американский телеканал Fox News выплатил $787,5 млн для урегулирования иска о клевете, поданного производителем машин для голосования Dominion (в связи с утверждениями, что телеканал транслировал ложные обвинения в фальсификации президентских выборов в США). Соглашение позволяло не давать показания в суде, делать опровержения и не приносить извинения.

«Руперт не мог позволить себе признать, что Fox лжет, чтобы зарабатывать», — говорит звезда британской журналистики Эмили Мейтлис.

Для Daily Mirror к 2018 году общая сумма расходов, связанных со скандалом с прослушкой, достигла £75,5 млн. И только ANL (Daily Mail и Mail on Sunday) осталась нетронутой. «Если самая влиятельная газетная компания может успешно избегать правосудия, то, по моему мнению, вся страна обречена», — объяснял Гарри, почему подал в суд на ANL. А в свидетельском заявлении добавил: «Я подаю этот иск, потому что люблю свою страну и глубоко обеспокоен бесконтрольной властью, влиянием и преступностью Associated». Если ANL проиграет это дело, передает ВВС со ссылкой на источники, близкие к юридическим фирмам, ведущим судебный процесс, еще десятки знаменитостей немедленно подадут свои иски.

* * *

Бывший редактор The Sun Дэвид Йелланд рассуждал недавно о том, что многое изменилось в медиа за последние 20 лет: Люди, мол, «ежедневно говорят неправду. Социальные медиа изменили все. Вы можете получить полмиллиона сторонников, будучи просто крайне правым. <…> Ты становишься радикалом, чтобы получить аудиторию, а как только ты получаешь ее, ты можешь идти в новостную компанию, чтобы получить колонку».

Но это уже совсем другие угрозы и другая история. А продолжение приключений «горячего герцога», который сражается с бумажными мельницами, мы увидим совсем скоро.

Евгения Диллендорф,

соб. корр. «Новой газеты» в Великобритании

