Илон Маск высоко оценил роль Китая в области искусственного интеллекта

Bloomberg сообщает, что Илон Маск, владелец из Tesla и Space, выступавший по видеосвязи на организованной правительством Китая конференции, приветствовал последние разработки КНР в области искусственного интеллекта.

“Я восхищаюсь китайцами за их мудрость и силу воли. Если они решат добиться успеха в чем-то одном, то это у них обязательно получится. Именно так они добились успеха в искусственном интеллекте”, – сказал он.

Маск выразил мнение, что Китай может стать крупным игроком в области ИИ. По его словам, Пекин сможет повлиять на глобальное экономическое и геополитическое будущее.

Маск выступил перед участниками организованной Пекином глобальной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Он также пообещал, что полностью беспилотный автомобиль будет готов к концу 2023 году.

Qualcomm, производитель полупроводников из США, был единственным иностранным спонсором конференции в этом году.