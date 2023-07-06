 

Илон Маск высоко оценил роль Китая в области искусственного интеллекта

06.07.2023, 18:40, Разное
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Bloomberg сообщает, что Илон Маск, владелец из Tesla и Space, выступавший по видеосвязи на организованной правительством Китая конференции, приветствовал последние разработки КНР в области искусственного интеллекта.

“Я восхищаюсь китайцами за их мудрость и силу воли. Если они решат добиться успеха в чем-то одном, то это у них обязательно получится. Именно так они добились успеха в искусственном интеллекте”, – сказал он.

Маск выразил мнение, что Китай может стать крупным игроком в области ИИ. По его словам, Пекин сможет повлиять на глобальное экономическое и геополитическое будущее.

Маск выступил перед участниками организованной Пекином глобальной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Он также пообещал, что полностью беспилотный автомобиль будет готов к концу 2023 году.

Qualcomm, производитель полупроводников из США, был единственным иностранным спонсором конференции в этом году.


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