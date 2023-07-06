“Моя история самая банальная”: Раиса Рязанова о поздней славе, приходе в театр в 60 лет и отношениях после разрыва

Раиса Рязанова — талантливая актриса театра и кино, фильмография которой насчитывает десятки проектов. Несмотря на столь внушительное количество картин, больше всего она известна по фильму «Москва слезам не верит», в котором сыграла подружку главной героини Антонину. Знаменитость и сейчас продолжает радовать поклонников своим творчеством.

О приходе в театр в 60 лет

Рязанова говорит, что ее история самая банальная. Студенты ГИТИСа, где она училась, отправились поступать на службу в театр Маяковского. Их пригласили сыграть небольшие эпизоды, все с заданием справились. А затем их попросили подождать для оглашения результатов. Все ребята вместе с Рязановой были уверены в том, что произвели отличное впечатление и их непременно зачислят. Однако им ответили отказом, причем не пригласили никого, объяснив, что труппа уже укомплектована. Тогда Раиса Ивановна для себя поняла, что все театры уже набрали актеров, главные и даже второстепенные роли разобраны. В крайнем случае ей придется довольствоваться репликой «Кушать подано!», а этого она допустить не могла. Именно поэтому перестала пытаться устроиться в театр и попала туда почти в шестьдесят лет.

О молодых актрисах

Раиса Ивановна сетует на то, что сегодняшние молодые актрисы норовят побыстрее попасть на экраны телевизора. Студенты театральных вузов тех времен, когда училась артистка, были менее амбициозными. Они хотели устроиться работать в театр и о славе почти не думали. Сегодня молодежь пытается ускориться и выделиться, хотя у них это плохо получается. Раиса Ивановна считает, что в молодых актрисах нет индивидуальности, все на одно лицо. «Они приезжают покорять Москву, а мы приехали учиться у Москвы» – так характеризует артистка отношение к столице и профессии разных поколений.

О славе в родном поселке

Рязанова жила возле станции Фабричной, рядом с которой находился клуб имени Воровского. Все находилось на расстоянии метров: станция, дом артистки, клуб. И вот однажды на заборе возле клуба повесили афишу с фильмом, в котором снялась Раиса Ивановна, это был фильм «Москва слезам не верит», и портрет артистки был огромным и красивым. Это заметили жители и прибежали к маме: «Твоя дочь на заборе висит». Мама была в недоумении и в восторге, поскольку не могла себе представить, как дочь смогла попасть на экраны. Рязанова и сама не могла этого представить и до конца не осознавала, но это был тот случай, когда она проснулась знаменитой.

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О поздней славе

Артистка признается, что раньше у нее было много ролей, с 1967 года она снималась практически каждый год. Однако роли были не очень яркими, в основном второго плана, эпизодические, поэтому о большой славе говорить не приходилось. Она пришла после того, как Рязанова стала сниматься в сериалах. Вот тогда люди стали больше узнавать на улице, популярность стала просто невероятной. При этом она была заслуженной, поскольку приходилось работать с утра до ночи в течение не просто месяцев, а лет.

О внезапной любви

Раиса Ивановна была официально замужем один раз. Это случилось, когда актриса еще была студенткой третьего курса. Через год у пары родился ребенок, но семейная жизнь продлилась всего два года. Разрыв отношений произошел из-за того, что артистка влюбилась в женатого режиссера. Знаменитость сетует на то, что надо было бы остановиться, но на это не хватило сил, поскольку «любовь просто накрыла». Роман с несвободным мужчиной продлился десять лет.

Об отношениях после разрыва

После разрыва с мужем установились дружеские отношения. Поначалу бывшие супруги поменялись комнатами (муж отдал свою, большую по площади, комнату в коммуналке), затем освободилась еще одна комната, и вся квартира досталась Раисе Ивановне с сыном. Со временем артистка подружилась с новой женой бывшего мужа и поддерживала с ней отношения до самой смерти супруга. Сегодня женщины также в хороших отношениях, но общаются редко, поскольку жена болеет, а Рязанова занята работой.

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Сын не был обделен вниманием отца, вместе праздновали его дни рождения, радовались рождению внука. Артистка сумела выстроить отношения с бывшим мужем настолько гармонично, что довольны были все.

О занятости

Сегодня Рязанова очень активно снимается в кино и служит в театре. Занятость такая, какую можно только пожелать многим артистам. Параллельно задействована в четырех проектах, все они очень интересные. Это просто замечательно, что в довольно солидном возрасте поступают все новые и новые предложения. Это означает, что Рязанова обладает невероятным талантом и есть возможность радовать своих поклонников интересными ролями.

Об отдыхе

Обычно знаменитость отдыхает на своей даче. Там много цветов, есть кое-что из овощей и фруктов. Артистка признается, что не любит заграничные курорты, она предпочитает отдыхать дома. Она посетила практически каждый уголок России, была в Турции и Греции, но это в основном по работе. Просто так отдыхать в отеле артистка не любит, поэтому предпочитает более спокойный, в какой-то степени привычный, домашний и не экзотический отдых.

О счастье

Раиса Ивановна Рязанова считает себя счастливым человеком. Сегодня она одинока, но радуется не потому, что ей не приходится готовить кому-то поесть. Она наслаждается своей свободой, поскольку она дает ей возможность работать столько, сколько она хочет и отдыхать в любое время и в любом месте. Она рада виду из окна, красоте природы, общению с близкими людьми и своими почитателями. Артистка считает, что счастье у каждого свое, вот такое оно у нее, и это ее вполне устраивает. Знаменитость настроена оптимистически, поскольку присутствует внутренняя гармония. Это все, что необходимо человеку для счастья.