«Леопард», «Тропики» и романтические цветы: лето – это время носить стильную одежду с рисунком

Этим летом в моде одежда с рисунком. У вас есть прекрасная возможность выбрать тот стиль, который импонирует вам больше всего. Вам будет проще определиться, если вы обратите внимание на представленные ниже дизайны нарядов.

Художественный

Самым интересным трендом года в плане узоров является арт-принт. На одежде могут появиться известные или не известные, классические или современные рисунки, либо в виде полного принта, либо в виде рисунка на футболке. Эти творения настолько эффектны, что не требуют дополнительной расшифровки, но в то же время, при желании, их легко можно дополнить более заметным аксессуаром, главное, чтобы его характер и цвет гармонировали с узором.

Размытый

Сходящиеся акварельные или облачные принты, или узоры в стиле батика сейчас в моде. Сочетая их, следите за тем, чтобы остальные элементы наряда были одного цвета или того же тона, что и один из оттенков рисунка.

Леопардовый

Среди анималистичных рисунков леопардовый рисунок был самым популярным на протяжении нескольких сезонов, и этим летом он не изменился. Принт моден в малых, средних и оверсайз размерах, на всех видах одежды, но только в коричнево-бежево-черной цветовой гамме, фантазийные оттенки на данный момент забыты.

Цветочный

Летом 2023 года самыми популярными будут романтические, даже несколько похожие на обои или на постельное белье цветочные узоры, в голубых, розовых и натуральных оттенках. А принт будет еще более модным, если рядом с этими цветами будут еще и птицы.

Тропический

Бессменная классика летнего сезона, наибольший акцент делается на экзотических рисунках листьев в оттенках зеленого и синего цвета. Этот принт в настоящее время является фаворитом на комбинезонах и платьях-рубашках.

Узор майолика

Узоры майолики со средиземноморским оттенком также являются одними из самых популярных принтов в 2023 году. Этот стиль отчетливо просматривается в бело-голубых тонах, в основном на изделиях из воздушного материала и свободного кроя.