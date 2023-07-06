 

В Бабушкинском районе по реновации построят дом на 408 квартир

06.07.2023, 17:45, Новости дня
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В Бабушкинском районе Москвы по адресу: Верхоянская улица, земельный участок №14 стартовала строительство дома, квартиры в котором будут распределены среди участников программы реновации, запущенной шесть лет назад главой столичного региона Сергеем Собяниным.

Всего в новостройке предусмотрено 408 квартир, в том числе, 87 однокомнатных, 280 двухкомнатных и 41 трехкомнатная. Пять квартир будут оборудованы под нужды маломобильных граждан, в частности, там расширят дверные проемы и коридоры, а также установят специальное оборудование в санузлах.

К слову, все квартиры, предназначенные для переселения по программе реновации соответствуют стандартам, утвержденным правительством Москвы. Жилье отличатся улучшенной планировкой и законченной отделкой. Переселенцам предоставляют сантехнику, плиты, мойки и осветительные приборы.

Кроме того, обладатели полных учетных записей на портале mos.ru могут рассчитывать на дополнительные бесплатные услуги от города: предварительный просмотр квартир, помощь нотариуса, а также транспорт и грузчики для переезда.

Переселение в новостройку на Верхоянской улице начнется после введения дома в эксплуатацию – оно запланировано на 2025 год. На данном этапе специалисты занимаются разработкой котлована. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание будет состоять из восьми секций переменной этажности. Согласно индивидуальному проекту, специалисты используют для облицовки фасадов новостройки композитные вентилируемые панели, на которых будут установлены металлические блоки для кондиционеров.

Для оформления входных групп применят технологию витражного остекления. Под территорией внутреннего двора построят подземную одноуровневую парковку. А первые этажи здания будут нежилыми. Там разместят объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения.

Также в доме установят грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Для безопасности жильцов в здании появятся системы видеонаблюдения, охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре с сигнализацией.

Работы будут проведены и на придомовой территории. Там запланировано благоустройство, в рамках которого специалисты установят детскую игровую площадку с современными качелями и горками. Для любителей спорта оборудуют новые тренажеры, турники и брусья.


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