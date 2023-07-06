 

Передвигается с трудом – травмированный Джонни Депп появился на публике

06.07.2023, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

60-летнего Джонни Деппа знают не только как отличного актера, но и как талантливого музыканта. В 2015 году он вместе со знаменитыми музыкантами основал группу Hollywood Vampires (“Голливудские вампиры”). Коллектив выступает в жаре хард-рок.

Недавно Депп вновь выступил в составе группы. Появившись на сцене, актер шокировал поклонников своим состоянием. Он с трудом передвигался из-за травмы. Поклонники обратили внимание, что Депп использовал трость, а на его правой ноге был надет ортопедический ботинок.

Что произошло со звездой фильма “Пираты Карибского моря”, неизвестно. Но одно можно сказать точно: травма не стала причиной отмены запланированного концерта Hollywood Vampires. Видимо, музыка для Деппа является лучшим лекарством, пишет Пятый канал.

Но не только голливудские звезды типа Джонни Деппа шокируют публику своим болезненным видом. Напомним, что несколько месяцев назад певица MaкSим выходила на сцену в пугающем поклонников состоянии. Артистке пришлось отменить тур. Недавно она рассказала, приходит в норму, и пообещала вернуться на сцену осенью. Слова певицы приводит “Царьград”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Перерывы на работе помогают сконцентрироваться

06.07 / Требуем доллар по 200 рублей: российские фрилансеры призвали ЦБ отпустить курс национальной валюты

06.07 / В Сбере анонсировали следующую версию нейросети Kandinsky

06.07 / В России ситуацию с ценами назвали стабильной

06.07 / Диджеинг стал главным бедствием России

06.07 / Стимулируем рост волос. Как расчесать их правильно, чтобы они росли быстрее

06.07 / Меняется вкус: что происходит с телом, когда открывается “третий глаз”

06.07 / Разработана электропроводная ткань

06.07 / Ты с ними или с нами?

06.07 / Сбер сообщил об использовании искусственного интеллекта в бизнес-процессах банков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика