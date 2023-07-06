Сотрудникам Белого дома и сыну Байдена предложили пройти тест на наркотики

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отреагировала на недавнее обнаружение кокаина в Белом доме. Она призвала сотрудников администрации американского президента и членов его семьи, включая Хантера Байдена, пройти тесты на наркотики, пишет Newsweek.



AP

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что сотрудники администрации американского президента и члены его семьи, включая Хантера Байдена, должны пройти тесты на наркотики. Её предложение прозвучало после того, как накануне в Белом доме нашли кокаин, пишет Newsweek.

Обнаружение наркотика в западном крыле привело к кратковременной эвакуации Белого дома. Запрещённое вещество было найдено внутри «рабочей зоны», отмечает издание со ссылкой на информированный источник.

На фоне продвигающегося расследования о происхождении порошка в сети возникли теории о том, кто его мог там оставить. В частности, несколько пользователей социальных сетей предположили, что найденный кокаин принадлежал Хантеру Байдену, лечащемуся от наркомании.

На встрече с журналистами пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что инцидент расследуется секретной службой. Она также отметила, что в течение года западное крыло здания посещают множество человек.

Причастность семьи президента к инциденту с кокаином пока не была доказана. Но несмотря на это, «ярая республиканка» Грин посоветовала проверить сына американского президента, наряду с персоналом Белого дома и администрацией, обращает внимание Newsweek.

«Не волнуйтесь [Жан-Пьер], мы, республиканцы из комитета по надзору, собираемся расспросить секретную службу о кокаине, найденном в [Белом доме]», — написала конгрессвумен в ответ на запись брифинга пресс-секретаря. «Кроме того, я хотела бы знать, могут ли сотрудники Белого дома и администрации, а также Хантер Байден пройти тест на наркотики. И как насчёт списка лекарств или медикаментов, которые принимает Джо [Байден]?» — добавила она.

Республиканцы комитета по надзору палаты представителей уже проводят расследования в отношении американского президента и его сына, обвиняя их в коррупции. Они также считают, что Минюст США проявляет излишнюю мягкость к налоговым нарушениям Хантера, напоминает издание.

Между тем чиновник, близкий к текущему расследованию секретной службы, усомнился, что источник происхождения кокаина удастся установить, поскольку вещество нашли в часто посещаемой зоне Белого дома. По его словам, даже если бы там были камеры видеонаблюдения, то они могли бы снять правонарушителя, только при условии, что тот «размахивал» бы пакетиком с порошком, заключает Newsweek.

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