Требуем доллар по 200 рублей: российские фрилансеры призвали ЦБ отпустить курс национальной валюты

Ассоциация фрилансеров России опубликовала на своём официальном сайте петицию к правительству и руководству Центрального банка с требованием не препятствовать девальвации рубля.

Падение курса национальной валюты к доллару уже позволило миллионам россиянам увеличить свои доходы при сохранении прежнего уровня заработной платы.

– Мы призываем не мешать установлению справедливого курса, который должен быть в районе 200 рублей за доллар. Жалование всех достойных работников зафиксировано в СКВ, поэтому востребованные специалисты от этого только выиграют, – говорится в обращении.

По данным газеты «Ведомости», в ближайшее время оклад федеральных чиновников и сотрудников госкорпораций может быть официально привязан к курсу иностранной валюты.

– Мы вынуждены конкурировать с частным сектором за специалистов, поэтому считаем справедливым, когда госслужащие будут защищены от колебаний рубля, – сообщил источник издания в правительстве.

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