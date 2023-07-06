В Сбере анонсировали следующую версию нейросети Kandinsky

Сбербанк активно работает над своей генеративной нейронной сетью “Кандинский”. В ближайшее время будет выпущена новая версия. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на финансовом конгрессе Банка России.

Ведяхин заявил, что новые нейронные сети дадут пользователям больше возможностей для работы с картинками и будут иметь лучшее качество изображения. Сама нейросеть сохранит все преимущества предыдущей версии, включая возможность комбинировать несколько изображений, рисовать картину на бесконечном холсте и дорисовывать недостающие фрагменты изображения.

Нейронная сеть Кандинского 2.0 стала самой быстрорастущей на планете: в течение четырех дней после запуска она насчитывала 1 миллион пользователей. Всего за три месяца было создано более 70 миллионов изображений.

Исследователи Sber AI разработали нейронную сеть и обучили ее вместе с учеными из Института искусственного интеллекта AIRI, используя набор данных, предоставленный Sber AI, SberDevices.