В России ситуацию с ценами назвали стабильной

В РФ ситуация с товарами и ценами стабильна во всех крупных торговых сетях, заявил Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли.

Караваев отметил, что крупные ритейлеры работают над долгосрочными планами поставок и имеют надежных поставщиков, причем стабильное предложение товаров и услуг позволит регулировать цены. Он также добавил, что сегмент продовольственных товаров не сильно зависит от импорта. Цены на непродовольственные товары могут колебаться, но в разных направлениях.

Леонид Холод, аналитик аграрного рынка и доктор экономических наук, заявил, что цены на черешню, персики и нектарины упали более чем наполовину в результате поступления нового урожая из Узбекистана, Таджикистана и отечественных южных регионов.