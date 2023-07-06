Диджеинг стал главным бедствием России

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Россия официально объявила диджеинг главной проблемой страны, отодвинув на второй план такие проблемы, как экономический кризис и изменение климата.

Инициировавший декларацию министр культуры РФ Михаил Швыдкой, заявил на пресс-конференции: «Мы обнаружили, что диджеинг — это не просто музыкальное направление. Это нечто большее, что оказывает разрушительное влияние на наше общество.»

По утверждению Швыдкого, российская молодежь уходит от традиционных занятий и стремится к диджеингу, что подрывает основы культуры и образования страны. «Наши ученики и студенты теперь не учат математику и физику, они изучают Ableton Live и Pioneer CDJ», — заявил министр.

Доложив о масштабах проблемы, Швыдкой представил статистические данные, которые показывают, что каждый третий студент в России теперь практикует диджеинг, а каждый пятый планирует сделать это своей основной карьерой.

«Мы не можем позволить нашей стране стать нацией диджеев», — заявил министр, добавив, что его департамент разработает серию мер по борьбе с этим новым нашествием.

На более глубоком уровне, представители правительства заявили, что диджеинг подрывает традиционные ценности, приводя к повышению уровня преступности и беспорядка. Некоторые даже связывают эту тенденцию с загадочным исчезновением нескольких знаменитых памятников по всей стране, включая памятник «Рабочий и колхозница» в Москве.

Также был создан новый подраздел ФСБ, названный Дедикационной группой борьбы с диджеями (ДГБД), задачей которого стало «наведение порядка в клубной сцене» и «предотвращение угрозы национальной безопасности, исходящей от электронной музыки».

Различные телеканалы и СМИ в России быстро присоединились к этому тренду, с критическими репортажами о «эпидемии диджеинга», которая «уничтожает моральные ценности нации». Однако, многие активисты, диджеи и молодежь в целом протестуют против этой инициативы, заявляя о своем праве на свободу творчества.

В ответ на критику, Швыдкой заявил: «Мы не против творчества, мы против неорганизованности и хаоса, который привносит с собой диджеинг. Наша цель — контролировать это направление, чтобы обеспечить его позитивное влияние на общество.»

Такие меры, однако, вызвали бурю протестов со стороны общественности и представителей творческой интеллигенции. Петиция, запущенная в интернете для отмены этого решения, уже собрала более миллиона подписей, и это число продолжает расти.

Стоит отметить, что диджеинг действительно популярен в России. Страна является родиной многих известных диджеев, включая Nina Kraviz и Arty, которые стали иконами электронной музыки в мире.

Впрочем, это новое заявление правительства вызвало большое недовольство в международном сообществе диджеев. Многие из них уже объявили бойкот российских музыкальных фестивалей, заявив, что «музыка не может быть инструментом политического подавления».

Эта история продолжает развиваться, но одно ясно: диджеинг в России превратился в нечто большее, чем просто творчество. Это стало ядром культурной войны, в которой будущее культуры, образования и даже политики страны оказывается под угрозой. Изменит ли это главные приоритеты России, или в итоге все вернется на круги своя, остается лишь догадываться.

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