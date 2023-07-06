Стимулируем рост волос. Как расчесать их правильно, чтобы они росли быстрее

Скорость роста волос и их состояние зависят в том числе от правильного питания и грамотного ухода. Также важно правильно расчесывать свои локоны, что позволяет стимулировать их быстрый рост. Существует даже уникальный древнекитайский секрет, с помощью которого можно существенно улучшить внешний вид своих волос.

Правильное расчесывание волос руками

Типичной ошибкой является использование исключительно жестких металлических или пластиковых щеток для расчесывания волос. В древнекитайской медицине существует даже уникальная рекомендация расчесывать волосы исключительно руками. Подобный правильный уход за локонами позволяет разбудить спящие фолликулы, улучшить кровообращение в коже головы и ускорить рост волос.

Все, что нужно сделать, это согнуть пальцу в форме расчески и медленно разглаживать волосы от лба к затылку. Выполните около сотни мягких и медленных движений, как бы массируя волосы и кожу головы. Лучше всего проводить такие расчесывания по утрам. В скором времени можно будет заметить первые результаты: ускорение роста волос и улучшение их состояния. Такое ручное расчесывание волос позволяет избавиться от седины без использования не слишком полезной краски.

Как правильно подобрать расческу для волос

Многие стилисты и парикмахеры отмечают, что состояние волос и скорость их роста будут напрямую зависеть от используемой расчески. В идеале женщине нужно иметь несколько расчесок, которые будут отличаться своим материалом, длиной и формой гребней.

Считается, что самыми лучшими являются расчески с деревянными гребнями, которые существенно ускоряют рост волос. Они обеспечивают мягкое воздействие на кожу головы, не электризуются и отличаются экологичностью. Лучше всего выбирать расчески, выполненные из дуба, можжевельника, березы или бука.

Также следует обратить внимание на специальные щетки, которые одновременно расчесывают волосы и обеспечивают эффективный массаж кожи головы. Такой правильный уход стимулирует приток крови, улучшается питание волосяных фолликул, после чего волосы начинают быстрее расти. Можно рекомендовать выбирать щетки с натуральной щетиной, которые станут отличным вариантом для поврежденных и спутанных прядей.

От каких расчесок нужно избавиться

Следует отказаться от использования пластмассовых щеток и расчесок. На первый взгляд они могут показаться долговечными и гигиеничными, но их проблема заключается в том, что во время расчесывания волосы электризуются, что делает их ломкими и тусклыми. Дешевые пластиковые расчески срезают с волос кератиновый слой, делая их безжизненными и ослабленными. Естественно, что в подобном случае будет невозможно рассчитывать на быстрый рост.

Также не следует использовать гребни, выполненные из металла. Такие расчески считаются самыми травматичными, они могут поранить кожу головы, а волосяные фолликулы постоянно раздражены, ослаблены и безжизненны. Ни в коем случае не следует экономить при покупке расчесок и щеток. Польза от таких дешевых аксессуаров будет минимальной.