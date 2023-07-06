Меняется вкус: что происходит с телом, когда открывается “третий глаз”

Мудрецы древности утверждали, что так называемый третий глаз может открыться у каждого, кто будет работать над своим внутренним миром, развиваться духовно. Мастера йоги говорят, что шестая чакра (именно она отвечает за интуицию, дар предвидения, экстросенсорные способности) открывается лишь после этапа духовного развития. Вот что происходит с человеком, когда у него активизируется «третий глаз».

Появляются новые мысли

При активизации шестой чакры мышление человека претерпевает изменения. Старые убеждения больше не трогают, отходят на второй план. Разум в этот момент словно перепрограммируется, появляются новые вопросы, которые раньше не волновали.

Вы перестаете все принимать на веру, не пытаясь выяснить, почему так происходит. Вы ищете решения проблем, но не так, как раньше. Все происходит более вдумчиво, глубоко, и ваши мысли при этом тоже глубоки и наполнены мудростью.

Давление в центре лба

Когда шестая чакра открывается, это чувствуется в виде пульсации, давления во лбу между бровями. Эти приступы могут быть интенсивными, но не всегда продолжительными. Вообще такой процесс сугубо индивидуален у всех.

Лучшее восприятие действительности

Ваш уровень сознания будет более высокий. Вам станет проще воспринимать и анализировать некоторые вещи. Вы станете видеть и чувствовать все по-другому. Вам будет более очевидно то, что происходит вокруг и внутри вас.

Паранормальные способности

Когда вы откроете свою тайную шестую чакру, то вам станет ясно, что больше нет места простым совпадениям. Вселенная действительно общается с вами. У вас могут возникать эпизоды телепатии, вы вдруг разгадаете в себе экстрасенсорные способности, сможете даже предсказывать будущее.

Изменения вкусовых предпочтений

Когда у вас откроется «третий глаз», вы станете более осторожно относиться к своей еде. На этапе духовного развития пища уже не будет просто набором случайных продуктов. Вы начнете очень четко ощущать каждый оттенок вкуса, раскладывать его на составляющие.

Вы будете буквально чувствовать «вибрацию» еды внутри своего тела. Через некоторое время вы научитесь легко избавляться от загрязняющих ваш организм веществ. Это будет происходит само по себе, посредством правильно подобранного рациона.

Ясность ума

С раскрытием шестой чакры вы познаете совершенно другой уровень общения. Каждое слово станет для вас источником некой энергии, несущим не только звуковую, но и волновую информацию. Внутри каждой фразы будет циркулировать энергия, и вы уже не станете бросать слова на ветер.