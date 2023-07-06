День рождения Далай-ламы: в России празднуют 88-летие лидера буддистов

6 июля 2023 года духовному лидеру буддистов и лауреату

Нобелевской премии мира исполнилось 88 лет. В праздничный день Далай-лама XIV записал

видеообращение из Индии, в котором призвал молиться о всеобщем благе и взращивать

в себе природу Будды.

Его Святейшество подчеркнул, что нужно стремиться к единству

всего человечества, проявлять добросердечие и приносить как можно больше пользы

всем живым существам. В качестве молитвы он привел строки из четвертой главы священного

текста Шантидевы “Бодхичарья-аватара” :

“Подобно земле, пространству

И другим великим элементам,

Да буду я в многообразии форм служить

Животворной основой для неисчислимых существ”.

День рождения Далай-ламы XIV отмечают буддисты всего мира. В

буддийских храмах традиционной сангхи России 6 июля состоялись ритуалы. В Иволгинском

дацане в Бурятии прошел хурал Цэдо, посвященный долголетию Его Святейшества. Также для жителей и гостей города Улан-Удэ устроили международный фестиваль “Музыка Бодхи”.

В столице Калмыкии празднованию 88-летия духовного лидера

буддистов выделили почти целый день. Утром на

территории хурула “Золотая обитель Будды Шакьямуни” провели обряд “Сангсоль”,

далее был молебен во имя Далай-ламы XIV,

а на вечер на городской площади Победы в Элисте подготовили большой концерт при

участии творческих коллективов.

Отличилась и Москва: в концертном зале “Измайлово” к 19 часам подготовили мероприятие, посвященное диалогу буддизма и современной науки. В день рождения Далай-ламы XIV решили показать документальный фильм “Протокол тукдама” и презентовать новые печатные материалы для плодотворной буддийской практики.