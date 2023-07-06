День рождения Далай-ламы: в России празднуют 88-летие лидера буддистов
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6 июля 2023 года духовному лидеру буддистов и лауреату
Нобелевской премии мира исполнилось 88 лет. В праздничный день Далай-лама XIV записал
видеообращение из Индии, в котором призвал молиться о всеобщем благе и взращивать
в себе природу Будды.
Его Святейшество подчеркнул, что нужно стремиться к единству
всего человечества, проявлять добросердечие и приносить как можно больше пользы
всем живым существам. В качестве молитвы он привел строки из четвертой главы священного
текста Шантидевы “Бодхичарья-аватара”:
“Подобно земле, пространству
И другим великим элементам,
Да буду я в многообразии форм служить
Животворной основой для неисчислимых существ”.
День рождения Далай-ламы XIV отмечают буддисты всего мира. В
буддийских храмах традиционной сангхи России 6 июля состоялись ритуалы. В Иволгинском
дацане в Бурятии прошел хурал Цэдо, посвященный долголетию Его Святейшества. Также для жителей и гостей города Улан-Удэ устроили международный фестиваль “Музыка Бодхи”.
В столице Калмыкии празднованию 88-летия духовного лидера
буддистов выделили почти целый день. Утром на
территории хурула “Золотая обитель Будды Шакьямуни” провели обряд “Сангсоль”,
далее был молебен во имя Далай-ламы XIV,
а на вечер на городской площади Победы в Элисте подготовили большой концерт при
участии творческих коллективов.
Отличилась и Москва: в концертном зале “Измайлово” к 19 часам подготовили мероприятие, посвященное диалогу буддизма и современной науки. В день рождения Далай-ламы XIV решили показать документальный фильм “Протокол тукдама” и презентовать новые печатные материалы для плодотворной буддийской практики.
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