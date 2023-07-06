 

“Многое я потерял в борьбе со смертью”: Костомаров покидает больницу и едет домой

06.07.2023, 16:21, Новости дня
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Полгода Роман Костомаров провел в медучреждениях. Болезнь едва не забрала жизнь прославленного фигуриста, но, к счастью, врачи смогли спасти его. Сегодня, 6 июля, спортсмен покидает больницу и едет домой.

Перед тем, как покинуть стены лечебного учреждения, Костомаров собрал всех, кто помог ему победить болезнь и адаптироваться к новым обстоятельствам, чтобы выразить благодарность. “Спасибо, что спасли мою жизнь”, – обратился Роман к собравшимся.

Костомаров признался, что в январе многого не понимал. Как отмечает “Царьград”, фигурист думал, что ему лишь сделают укол и отправят домой. Но все получилось совсем по-другому. “Многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак”, – цитирует спортсмена RT.

Из-за болезни Роман лишился конечностей. Теперь он передвигается на протезах. Фигурист потратил много времени на тренировки. Как пишет URA.RU, спорт помог мужчине отвлечься от всего, что произошло в его жизни за последние полгода.

Роман Костомаров также благодарен близким, которые ухаживали за ним все это время. Поклонники, к слову, продолжают поддерживать спортсмена. Они каждый день оставляют в соцсетях пожелания. Например, фанаты желают фигуристу крепкого здоровья.


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