 

Сбер сообщил об использовании искусственного интеллекта в бизнес-процессах банков

06.07.2023, 15:55, Разное
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Сбербанк использует искусственный интеллект в 75% своих бизнес-процессов. Об этом заявил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка в Финансовом конгрессе Банка России.

“Мы очень далеко продвинулись во внедрении искусственного интеллекта в наш бизнес. За последний год Сбер увеличил количество бизнес-процессов, в которых используется искусственный интеллект, на 10 процентов, доведя его до 75 процентов”, – отметил он. Некоторые ключевые решения, которые раньше принимались человеком, теперь полностью или частично переданы искусственному интеллекту. Например, в сфере корпоративного кредитования “Сбер” начал активно использовать искусственный интеллект в 2018 году и постоянно увеличивает процент рассматриваемых им сделок.

В банке заявили, что искусственный интеллект используется в их компании для умных устройств, виртуального помощника “Салют” и беспилотных автомобилей, а также различных решений в корпоративном бизнесе.

Ведяхин ранее сообщал, что небанковские рынки сильно отстают в РФ по доле в ВВП. Поэтому он считает необходимым в ближайшие 10 лет увеличить долю небанковских финансовых посредников с 25-27% до 50% ВВП, чтобы стимулировать долгосрочные инвестиции.


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