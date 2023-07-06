Ажурный вязаный топ и джинсовые шорты: самые стильные вещи для пляжного отдыха, которые нужно взять с собой, если вы собираетесь к морю

Когда вы планируете поездку на летний отдых у моря, нельзя ограничиваться лишь заботой о купальниках, одежде для пляжа, кремах от загара и солнцезащитных очках. Потому что, во-первых, вам нужно учесть, что практически в любой точке Земли погода бывает переменчивой. Может случиться так, что днем будет солнечно и жарко, а вечером резко снизится температура, поднимется ветер и пойдет дождик. Следовательно, необходимо предусмотреть удобную экипировку на разные случаи жизни.

Но, даже если погода не будет портиться, надо помнить, что вечером или ночью на берегу океана температура будет ниже, чем днем. То есть вам не избежать того, чтобы кроме вещей из легких, воздушных тканей взять с собой платья и рубашки с длинным рукавом. Однако практичность – это хотя и очень важная, но лишь одна сторона вопроса. Потому что нужен еще и комфорт, и красота. Ведь каждая женщина хочет выглядеть стильно во время пляжного отдыха.

В связи с этим эксперты предлагают варианты образов, которые и подготовят вас к разного рода неожиданностям, и помогут привлечь внимание окружающих своим красивым и модным внешним видом.

Добавьте элементы ажурного плетения в свой летний комплект

Включите в свой комплект для летнего отдыха милый кроп-топ, связанный крючком. Этот оригинальный ход не только соответствует модному тренду, но сам по себе является весьма эффектным. А если вы выберете изделие с вкраплением ярких цветов и наденете белые шорты, вы будете выглядеть еще привлекательнее. На фото слева мы видим дополняющую наряд сумку, подходящую для пляжа, фактура которой удачно перекликается с ажурным плетением топа.

Не забудьте взять с собой одежду в полоску

Вы не ошибетесь, если составите комплект из толстовки в бело-голубую полоску, потертых джинсов и кроссовок на толстой подошве. В этом образе полоски и цвета создают идеальную морскую атмосферу. Это подходящий вариант для пасмурных дней, когда надвигается шторм, или для ночного сидения у костра на берегу. Добавьте плетеную сумку из соломки, чтобы положить в нее крем от загара, книжку и обувь во время прогулки по пляжу.

Рубашка из шамбре никогда не подведет

Шамбре – это легкая, но одновременно и плотная хлопковая ткань, в которой переплетаются нити светлого и темного оттенков. Обычно это голубой и синий, но оба приглушенные – для создания эффекта легкой состаренности. Рубашка на пуговицах из такого материала подходит для создания непринужденного, но вместе с тем элегантного образа на отдыхе.

И прекрасно сочетается с белыми брюками из денима классического кроя. Цвет рубашки ассоциируется с морем, брюк – с парусом. Но можно надеть низ и другого цвета, потому что светло-голубой достаточно нейтрален и не является препятствием для соединения с большинством цветов и узоров. Рубашку можно завязать на талии, заправить в брюки, надев кокетливый тонкий светло-коричневый ремешок, или носить навыпуск.

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Джинсовые шорты обязательны для пляжного отдыха

Если вы составляете список вещей для пляжного отдыха, джинсовые шорты должны быть в самом начале. Обычно мы стараемся не брать с собой лишнего, но, поскольку деним сохнет долго, лучше захватить с собой двое или трое шортов. Потому что вам, возможно, придется надевать их вскоре после купания. И тогда очень пригодятся еще одни. Стилисты предлагают образ, состоящий из коротких шортов с необработанным низом, рубашки на пуговицах, завязанной на узел, и обувью в пляжном стиле.

Создайте шикарный образ для прогулок по набережной

В воздушном укороченном белоснежном топе на тоненьких бретельках, снизу украшенном кружевом, в сочетании с яркой юбкой из нежного шелка с цветочным принтом вы будете очень выигрышно смотреться во время прогулок по набережной. Удачным завершением образа будет широкополая соломенная шляпа и сумка из того же материала. А обувь, конечно, должна быть легкой.

Стилисты также рекомендуют надевать на променад яркий комбинезон, например закатно-оранжевого цвета, который настолько же удобен, насколько и привлекателен. Его хорошо сочетать с черными шлепанцами на толстой подошве. А в вечернее время можно надеть и каблуки.

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Яркие принты для вдохновения

Иногда мы слишком зацикливаемся на том, чтобы взять в отпуск самое необходимое. При этом отбираем вещи в нейтральной цветовой гамме, чтобы их легче было сочетать друг с другом. Однако эксперты советуют не забывать об одной важной вещи. В конце концов, на дворе лето, и душа требует чего-то яркого, праздничного.

Поэтому не грех будет захватить и такую одежду. Например, свободное, летящее платье с крупным принтом, со множеством жизнерадостных оттенков, например лимонного, ярко-голубого, фиолетового, оранжевого. А можно дополнить джинсовые шорты ярким разноцветным топом ажурной вязки.

Купите несколько быстросохнущих вещей для водных приключений

Иногда на отдыхе хочется спокойно посидеть в тени в шезлонге и почитать книжку. И тогда вам подойдет легкая льняная одежда светлого оттенка. Но бывают дни, когда так и тянет на какую-то авантюру. Будь то каякинг, катание на лодке или гребля на байдарках, заниматься водными видами спорта лучше всего в соответствующей экипировке. Подойдет, например, яркая толстовка с капюшоном, которая имеет рейтинг UPF 50+.

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Милое платье для ужина на берегу моря

Если вы направляетесь на побережье на выходные, вам, вероятно, понадобится одно нарядное платье. Но если предстоит длительный отдых, то он предполагает несколько таких симпатичных платьев. Как правило, путешественникам во время летних каникул хочется побольше побыть на свежем воздухе. Например, организовать посиделки ночью у воды, где может быть немного ветрено, прохладно. Для таких случаев понадобится хотя бы одно платье с длинными рукавами.

Создайте белый тотал-лук

Разве есть что-нибудь лучше, чем тотальный белый наряд для мечтательной летней ночи? Конечно, носить этот цвет можно и круглый год, но вот сплошной белый образ – это все же характерно именно для лета. Когда вы появитесь в нем, не сомневайтесь, что все взгляды будут прикованы к вам. Это может быть либо платье, либо шелковая белая майка с брюками. А как только солнце сядет за горизонт, можно накинуть на плечи белый ажурный свитер или надеть его поверх майки.

Оригинальная пляжная сумка

Важно не только то, что вы берете с собой, но и то, как вы все это упаковываете. Эксперты советуют положить мелкие предметы одежды, такие как купальники, носки и нижнее белье, в пляжную сумку. Как только вы прибудете на место, еще до того как полностью распаковать чемоданы, вы сможете легко найти необходимые вещи. На фото справа мы видим оригинальную сумку “повышенной комфортности”, в которой очень удобно носить шляпу.

Смените купальник на боди

Теоретически вы можете носить сплошной купальник как боди, но зачем вам ходить в мокром сразу после купания в море? Во-первых, это создает дискомфорт, во-вторых, может привести к развитию дрожжевой инфекции. Чтобы не допустить этого безобразия, приобретите несколько симпатичных боди светлых, нейтральных цветов, что сделает их универсальными в летние дни.

Шикарный яркий комплект для ветреной погоды

Очень симпатично на отдыхе будет смотреться комплект из рубашки на пуговицах и шорт палаццо яркой расцветки. Если рубашка будет с длинным рукавом, то ее можно будет надеть поверх майки в прохладную, ветреную погоду днем или на прогулку у моря в вечернее время. Этот шикарный ансамбль идеально сочетается с кроссовками.