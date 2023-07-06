После признания иноагентом бывшего главного раввина Москвы столичным иудеям придётся пройти повторное обрезание
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После признания бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта иностранным агентом все обрезания, совершённые во время его правления, будут признаны недействительными, а чтобы восстановить свой статус иудея, верующим придётся пройти обряд повторно. Об этом сообщил и.о. главного раввина Москвы Давид Юшуваев.
«Процедура принципиальна – мы должны продемонстрировать миру, что все столичные иудеи поддерживают Россию, наше Отечество, президента и министра обороны. Нельзя допускать различные спекуляции и трактовки со стороны врагов государства», – подчеркнул Юшуваев.
Раввин добавил, что посетители синагоги должны пройти процесс пришивания, а затем повторить процедуру обрезания. Впервые в истории культового заведения это можно будет сделать почти бесплатно. Перед проведением всех манипуляций их участники будут на двух языках – русском и иврите, приносить клятву патриота Отечества.
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