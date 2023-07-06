После признания иноагентом бывшего главного раввина Москвы столичным иудеям придётся пройти повторное обрезание

После признания бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта иностранным агентом все обрезания, совершённые во время его правления, будут признаны недействительными, а чтобы восстановить свой статус иудея, верующим придётся пройти обряд повторно. Об этом сообщил и.о. главного раввина Москвы Давид Юшуваев.

«Процедура принципиальна – мы должны продемонстрировать миру, что все столичные иудеи поддерживают Россию, наше Отечество, президента и министра обороны. Нельзя допускать различные спекуляции и трактовки со стороны врагов государства», – подчеркнул Юшуваев.

Раввин добавил, что посетители синагоги должны пройти процесс пришивания, а затем повторить процедуру обрезания. Впервые в истории культового заведения это можно будет сделать почти бесплатно. Перед проведением всех манипуляций их участники будут на двух языках – русском и иврите, приносить клятву патриота Отечества.

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