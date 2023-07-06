 

После признания иноагентом бывшего главного раввина Москвы столичным иудеям придётся пройти повторное обрезание

06.07.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После признания бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта иностранным агентом все обрезания, совершённые во время его правления, будут признаны недействительными, а чтобы восстановить свой статус иудея, верующим придётся пройти обряд повторно. Об этом сообщил и.о. главного раввина Москвы Давид Юшуваев.

«Процедура принципиальна – мы должны продемонстрировать миру, что все столичные иудеи поддерживают Россию, наше Отечество, президента и министра обороны. Нельзя допускать различные спекуляции и трактовки со стороны врагов государства», – подчеркнул Юшуваев.

Раввин добавил, что посетители синагоги должны пройти процесс пришивания, а затем повторить процедуру обрезания. Впервые в истории культового заведения это можно будет сделать почти бесплатно. Перед проведением всех манипуляций их участники будут на двух языках – русском и иврите, приносить клятву патриота Отечества. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Скандалы: Телефонные рэкетиры

06.07 / Исследование: больше половины россиян считают любовь основой для создания семьи

06.07 / Открыт новый точечный метод лечения рака

06.07 / Долгая история хорового молчания

06.07 / Сочетание масел чайного дерева, лаванды и герани эффективно в борьбе с бактериями: делаем роликовый бальзам от прыщей

06.07 / Для упругости и эластичности. Какие продукты помогают приостановить образование морщин

06.07 / Скандалы: «У нас каждая новая партия дороже предыдущей»

06.07 / Знай наших! Россия обошла Канаду и Австралию по средней температуре в эпицентре лесных пожаров

06.07 / Найден более дешевый метод опреснения воды

06.07 / Россиян призвали выступить с поддержкой выпавшего из окна сына Ефремова: Близкие должны быть рядом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика