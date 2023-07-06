Скандалы: Телефонные рэкетиры

Кто передаёт мошенникам и ростовщикам личные данные россиян

— Вам одобрено 15 тысяч рублей, получите по ссылке! 20 тысяч готовы к зачислению на вашу карту! Заберите 37 тысяч под 0% до 23:59! — мобильный телефон москвича Георгия уже вторую неделю буквально разрывается от подобных SMS. Они сыпятся с непонятных номеров бесконечным потоком, каждый раз суля ему всё более и более заманчивые условия. Речь идёт о пресловутых микрозаймах.

Ростовщики «атакуют» Георгия не только сообщениями, но и звонками. За полторы недели они набрали его номер уже полсотни раз.

— Внимание! Вы прошли проверку кредитной истории. Вам одобрен беспроцентный заём на полгода. Для входа в личный кабинет и получения денег нажмите «1» на вашем телефоне, — в трубку вещает не живой человек, а робот. Текст может быть разный, но суть одна.

Ни один из звонящих роботов так и не назвал микрокредитную или микрофинансовую организацию, которую представляет.

Как выяснил Лайф, незадолго до этого Георгий оформил кредитную карту «Альфа-банка».

— Почти сразу же мне на email пришло письмо от официального аккаунта банка с предложением занять ещё денег. Нажал на ссылку и был перенаправлен на сайт микрокредитной организации «А-Деньги» (дочерняя структура «Альфа-банка». — Прим. Лайфа). С микрозаймами связываться я не собирался, потому закрыл страницу. Именно с тех пор мой телефон попал в какую-то базу спам-рассылки, хоть номер меняй! — разводит руками Георгий.

Как попадают в спам-рассылку

На подобные ситуации в Интернете жалуются сотни, если не тысячи людей. Вот история петербуржца Андрея.

— Мне отказал в кредите банк. Я ещё не успел дойти из их офиса домой, как мой телефон стали разрывать звонками и эсэмэсками мирокредитные компании, о которых я прежде никогда и не слышал. Продолжалось пару месяцев, — жалуется он.

Житель Подмосковья Давид запросил кредитку в «Совкомбанке», ему её дали, но на меньшую сумму. Об этом как-то прознали микрофинансисты. Всю следующую неделю он получал на свой смартфон до 20 одобрений микрозаймов в день. Анна из Вологды вообще никогда не брала займы и не оставляла на них заявки, пользовалось только зарплатной картой, но всё равно каким-то образом попала в ту самую пресловутую базу спам-рассылки.

Если судить по отзывам в Сети, чаще всего с проблемой сталкиваются клиенты «Альфа-банка».

Кто ведёт спам-рассылку

Лайф тщательно изучил все SMS-сообщения от ростовщиков, которые приходили Георгию и остальным. Ссылки в них вели на странные URL-адреса, часто состоящие из произвольного набора букв. Некоторые сайты, например kvikyzz и denngi, как оказалось, заблокированы Роскомнадзором по решению суда. За ними стояли мошеннические конторы, не входящие в госреестр ЦБ и, следовательно, работающие нелегально. Впрочем, по их IP-идентификатору уже открыты новые лендинги с микрозаймами либо можно воспользоваться VPN, чтобы обойти блокировку.

Большинство ссылок вели на домены-агрегаторы, где было представлено множество различных (лицензированных) микрокредитных и микрофинансовых организаций. Выбирай любую. При этом условия займов везде обещались одинаково прекрасные — «надолго и без процентов». Всеми этими доменами-агрегаторами якобы владеет некое ООО «Технология», адрес: Москва, Авиационная улица, 24 стр.1. Лайф не нашел такую компанию, потому что её просто не существует в природе.

На самом деле, согласно базе «Спарк-Интерфакс», все эти агрегаторы принадлежат совсем другому юрлицу — ООО «Хэппи лид», и это официально зарегистрированный по всем правилам и закону оператор персональных данных, внесённый в соответствующий государственный реестр. Такие операторы обязаны обеспечивать конфиденциальность попавших к ним персональных данных и не имеют права их просто так передавать третьим лицам.

В общей сложности «Хэппи лид» сейчас принадлежит свыше трёхсот доменов, агрегирующих разные микрозаймы. А раньше принадлежало почти полторы тысячи. Многие из них уже неактивны. Почти всегда URL-адреса представляют собой какую-то тарабарщину. Судя по базе «Спарк», «Хэппи лид» существует с 2019 года и имеет право вести деятельность рекламных агентств и web-порталов. В штате всего два человека. Доходы в позапрошлом году перевалили за 125 млн рублей, а в прошлом достигли 65 миллионов.

Получается, «Хэппи лид» может быть причастен к забрасыванию людей SMS-сообщениями с микрозаймами и передаче контактов клиентов банков без конца звонящим роботам.

Кто владеет «Хэппи лид»

Офис «Хэппи лид» зарегистрирован по адресу огромной квартиры на 300 квадратов (цена около 80 млн рублей) в жилом комплексе бизнес-класса «Ладья» на берегу Волги возле лучшего городского пляжа Самары. Вероятно, там живёт единственный бенефициар и гендиректор предприятия, 44-летний Денис Петров. Об этом человеке мало что известно. Женат, двое сыновей. Из ЕГРЮЛ следует, что «Хэппи лид» — это первый его бизнес. Также в 2021–2023 годах Петров выступал в качестве ликвидатора нескольких московских и подмосковных фирм.

Лайф выяснил, что ещё в середине десятых годов Денис Петров работал ведущим корпоративов и праздников. Прописан был на территории уже не существующей самарской воинской части. Сейчас Петров в финансовом плане чувствует себя намного лучше. Недавно он продал за 4 млн рублей двухкомнатную квартиру и за 9 млн офисное помещение в новом жилом квартале Самары. У его семьи остаётся в городе студия за 4–5 млн рублей. Также у Петровых появилась недвижимость в подмосковной Балашихе — трёшка стоимостью до 15 млн рублей в добротной новостройке, окружённой Салтыковским лесом.

Как прекратить поток звонков и SMS -сообщений

Этот вопрос Лайф задал источнику в Центральном банке.

— Чаще всего клиенты банков сами разрешают передачу своих данных третьим лицам и спам-рассылку, просто оставив где-то галочку или подпись при получении кредита. А не оставить нельзя — нет такой возможности. Выход тут один: идти в отделение своего банка и писать бумагу о запрещении передачи своих данных, а также об отказе от SMS-информирования и звонков. Обязательно сохранить второй экземпляр с отметкой о вручении оригинала. Скорее всего, спам продолжат слать. Тогда уже можно жаловаться в ЦБ через форму на сайте. Это сработает только если есть первая бумага, её надо будет приложить к жалобе. После этого должно всё прекратиться, — советует источник.

Пётр Егоров

Оригинал материала: “Лайф”