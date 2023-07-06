 

Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

06.07.2023, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр Москвы открыл электробусный парк в районе Митино на северо-западе столицы. Это позволит запустить 23 новых маршрута до конца 2024 года, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

“С его вводом увеличится число электробусов и улучшится транспортная связь СЗАО с другими округами — время ожидания на остановках сократится в среднем на 30%”, – уточнил мэр.

По его словам, в новом парке созданы все условия для обслуживания и ремонта до 300 машин. Благодаря вводу объекта в городе появилось 550 рабочих мест.

Собянин напомнил, что на московских маршрутах действует 1,1 тысячи электробусов. К концу следующего года их количество увеличится до 2400.

Через пять лет подвижной состав городского наземного общественного транспорта будет на 2/3 состоять из электробусов, уточнил мэр.

В июле 2022 года в столице открылся первый в России электробусный парк “Красная Пахра”. Он обслуживает маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов.

В текущем году откроется электробусный парк в районе Новокосино на востоке Москвы. Для жителей ближайших районов создадут более 200 рабочих мест.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Исследование: больше половины россиян считают любовь основой для создания семьи

06.07 / Исследование: больше половины россиян считают любовь основой для создания семьи

06.07 / Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

06.07 / «Убийцу Twitter» Марка Цукерберга можно удалить только вместе с Instagram

06.07 / В рамках реновации к пяти домам проложили удобные пути

06.07 / В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство

06.07 / Столичные ЖК с лучшими продажами на старте

06.07 / Тренд на плотную застройку возмутил ректора МАРХИ

06.07 / Цукерберг запустил приложение Threads, призванный стать конкурентом Twitter

06.07 / “Я глубоко опечален”: Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика