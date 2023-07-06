 

В рамках реновации к пяти домам проложили удобные пути

06.07.2023, 13:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках программы реновации, которая с 2017 года реализуется в Москве по инициативе главы города Сергея Собянина, специалисты не только возводят многоквартирные новостройки, но и проводят благоустройство на территориях, прилегающих к зданиям. В частности, они прокладывают удобные проездные пути к домам.

Масштабная программа реновации предполагает переселение москвичей из ветхого жилья в равноценные или равнозначные квартиры, отличающиеся улучшенной планировкой и законченной отделкой. Жилье заранее снабжают плитами и мойками, сантехникой и светильниками.

Примечательно, что новостройки возводят в районах проживания будущих переселенцев, причем, как можно ближе к старым домам. После сноса ветхих зданий участки передаются под строительство социальной инфраструктуры, необходимой для граждан. Однако старые дворовые территории не всегда отличаются комфортными условиями.

Поэтому реновации предполагает, в том числе, и благоустройство. Так, специалисты расширили внутриквартальные проезды к пяти новостройкам. Как отметил замглавы столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов, суммарная площадь работ составила 1,58 гектара.

“Проложили кабельную канализацию, выполнили устройство и ремонт проезжей части и тротуаров, заменили бордюрный камень, а также установили новые опоры освещения и разбили газон”, – подчеркнул заместитель руководителя профильного ведомства.

Работы по организации удобных проездов к домам, построенным по реновации, проведены на участке набережной Новикова-Прибоя (владение 6/3/1) в районе Хорошево-Мневники. В районе Кузьминки обустроили участок Волгоградского проспекта (владение 155).

Кроме того, благоустройство коснулось участков Каширского шоссе (владение 11, корпус 3) в районе Нагатино-Садовники, Пулковской улицы (владение 3) Головинском районе и Севастопольского проспекта (владение 71, корпус 1) в районе Зюзино.

Площадь пяти домов составляет 7,8 тысячи квадратных метров. Жители данных новостроек будут пользоваться широкими путями, по котором при необходимости смогут проехать пожарные машины и грузовые автомобили. Для маломобильных москвичей организованы удобные съезды с тротуаров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство

06.07 / Столичные ЖК с лучшими продажами на старте

06.07 / Тренд на плотную застройку возмутил ректора МАРХИ

06.07 / Цукерберг запустил приложение Threads, призванный стать конкурентом Twitter

06.07 / “Я глубоко опечален”: Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука

06.07 / На улице Маршала Тимошенко организована парковка на 40 мест

06.07 / Инвестор построит в Гольянове детский сад и учебный корпус

06.07 / Выход новых ЖК в Москве замедлился

05.07 / В Коптеве построят дом на 275 квартир по программе реновации

05.07 / Владимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика