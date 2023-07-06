Готовь клетки летом! Сезон и солнечные часы могут повлиять на рождаемость после ЭКО



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Исследователи в Австралии обнаружили, что перенос замороженных, а затем размороженных эмбрионов из яйцеклеток, собранных летом, приводит к увеличению вероятности рождения детей живыми на 30%, чем если бы яйцеклетки были извлечены осенью.

Согласно ретроспективному когортному исследованию, средний показатель живорождения после переноса замороженных эмбрионов составил 27 рождений на 100 человек. В текущем исследовании общий коэффициент рождаемости после переноса замороженных эмбрионов составил 28 рождений на 100 человек: если яйцеклетки собирали осенью, то 26 рождений на 100 человек, но если их собирали летом, то 31 рождение на 100 человек.

Улучшение показателей рождаемости наблюдалось независимо от того, когда состоялся перенос эмбрионв в матки. Показатели живорождения при сборе ооцитов весной или зимой находились между этими двумя цифрами, и различия не были статистически значимыми.

Ученые также обнаружили 28-процентное увеличение шансов живорождения среди женщин, у которых яйцеклетки были собраны в дни с наибольшим количеством солнечного света, по сравнению с днями с наименьшим количеством солнечного света. Температура в день забора яйцеклеток не влияла на шансы живорождения. Однако при переносе эмбрионов в самые жаркие дни шансы на живорождение снижались на 18% по сравнению с переносами в самые прохладные дни, а также наблюдалась небольшое увеличение частоты выкидышей с 5,5% до 7,6%.

Доктор Лезерсич и его коллеги проанализировали результаты всех трансплантаций замороженных эмбрионов, проведенных в одной клинике в Перте в течение восьми лет, с января 2013 г. по декабрь 2021 г. За это время было проведено 3659 трансплантаций замороженных эмбрионов, полученными в результате 2155 циклов ЭКО у 1835 пациенток.

«Существует множество факторов, влияющих на успех лечения бесплодия, и возраст является одним из самых важных. Однако это исследование придает дополнительный вес важности факторов окружающей среды и их влиянию на качество яйцеклеток и развитие эмбриона. Мы эффективно разделили условия во время сбор яйцеклеток из условий во время переноса, демонстрирующий, что факторы окружающей среды, когда яйцеклетки развиваются, так же, если не более, важны, чем факторы окружающей среды во время имплантации и ранней беременности.

Ученые подчеркивают, что отказ от курения, употребления алкоголя и других токсинов, а также поддержание здорового уровня активности и веса, должны иметь первостепенное значение. Однако клиницисты и пациенты могут также учитывать внешние факторы, такие как условия окружающей среды.

Факторы, которые могут играть роль в увеличении числа живорождений после сбора ооцитов летом и в период большего количества солнечных часов, включают мелатонин. Уровни этого гормона обычно выше зимой и весной, и для развития яйцеклеток требуется от трех до шести месяцев, прежде чем они выйдут из яичников. Различия в образе жизни между зимними и летними месяцами также могут играть роль. Вывод о том, что частота выкидышей была самой высокой, когда перенос эмбрионов происходил в самые жаркие дни, согласуется с эпидемиологическими исследованиями, которые показывают более высокие показатели выкидышей в летние месяцы.