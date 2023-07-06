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06.07.2023, 8:59, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Внезапно президент России, в рамках своей стратегии по повышению единства и физической активности населения, провозгласил закон о введении обязательных ежедневных хороводов на Красной площади. Согласно новому закону, каждый гражданин должен присоединиться к коллективному танцу в формате хоровода во время обеденного перерыва. Чтобы убедиться в исполнении данного закона, на Красной площади был установлен огромный танцевальный круг, оснащенный яркими световыми эффектами и громкоговорителями, транслирующими задорную музыку.

Эта новость вызвала смешанные реакции в обществе. Некоторые граждане восприняли ее с восторгом, считая хороводы отличной возможностью для взаимодействия и поднятия настроения. В то же время другие люди оказались немного озадаченными новым законом и начали высказывать опасения по поводу личной свободы и нелепости такого предписания.

Однако, несмотря на спорные мнения, президент утверждает, что обязательные ежедневные хороводы на Красной площади станут неотъемлемой частью национальной культуры и способом повышения здоровья и духа нации. Вместе с тем, местные хореографические школы и инструкторы уже начали разрабатывать специальные программы для обучения населения танцевальным движениям, чтобы каждый гражданин мог наслаждаться хороводами и выразить свою индивидуальность внутри коллектива.

Таким образом, будущее Красной площади обещает быть динамичным и веселым, а ежедневные хороводы станут привычкой для всех жителей России, вдохновляющей их на новые достижения и успехи.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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