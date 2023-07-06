Полмиллиона евро в желудке кашалота

Когда волны Атлантического океана выбросили мертвого кашалота на берег острова Ла-Пальма, никто и подумать не мог, что внутренности этого млекопитающего скрывают ценное сокровище.

Глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Лас-Пальмас (Канарские острова) Антонио Фернандес Родригес изучил мертвое животные, чтобы понять, от чего оно умерло.

Среди прочего исследователь осмотрел толстую кишку кашалота и достал нечто похожее на камень диаметром 50-60 сантиметров и весом 9,5 килограмма.

Оказалось, ученый обнаружил серую амбру — редкое вещество, известное как плавающее золото. Она образуется в организме кашалота, затем — по разным причинам (в том числе естественным) — выходит наружу, а после длительного «созревания» на солнце становится крайне ценной для парфюмеров. Амбра — чрезвычайно дорогой ингредиент, поэтому его используют лишь в эксклюзивных ароматах.

Кусок, который обнаружил Фернандес, стоит примерно 500 тысяч евро. Пока институт ищет покупателя амбры, Фернандес планирует, что потратит вырученные средства на помощь жертвам извержения вулкана на Ла-Пальме, которое произошло в 2021 году.

Отметим, ряд стран, в том числе Индия, США и Австралия из-за опасения браконьерства запретили торговлю амброй.

Происхождение амбры, производимой примерно одним из 100 кашалотов, установили лишь в начале XIX века, когда начался крупномасштабный китобойный промысел. Кашалоты съедают множество кальмаров и каракатиц, часть которых не переваривается. Однако часть остается в кишечнике животного и с годами образует амбру.

Амбра имеет древесный аромат, похожий на сандаловое дерево, но также содержит амбреин — спирт без запаха, усиливающий другие ароматы и продлевающий их.

В прошлом амбре приписывали и целебные свойства: принимали при эпилепсии, астме, головной боли и импотенции, добавляли в кофе и табак и жгли вместо благовоний.