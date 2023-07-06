Разгонять град и тушить пожары теперь будут ракетами

Разработка ракеты, способной разгонять градовые облака и тушить пожары на Алтае, представляет собой важную технологическую новинку. Она является инновационным средством борьбы с природными явлениями, такими как град, и повышает эффективность тушения пожаров в регионе.

Одна из главных функций ракеты – разогнать градовые облака, что позволит предотвратить нанесение ущерба сельскохозяйственным культурам и постройкам. Независимо от причины образования непогоды (например, атмосферных условий), ракета с помощью специальных химических добавок вызывает разрушение облака града, препятствуя образованию крупных льдин.

Также эта ракета может использоваться в борьбе с пожарами. Небольшие модификации позволяют ей создавать условия для увеличения количества осадков в нужной зоне, что помогает тушить пожары или предотвращать их распространение. Разработка и использование такой ракеты поможет существенно снизить ущерб, вызванный градом и пожарами на Алтае. Также нововведение станет примером для других регионов, сталкивающихся с подобными климатическими вызовами природы.