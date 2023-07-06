 

Создан искусственный мозг для нейросетей

06.07.2023, 5:25, Разное
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Японские ученые смогли разработать биополимер, который может послужить основой для создания искусственных нейронных сетей, имитирующих работу реального мозга.

Этот биополимер состоит из молекул, способных проводить электрические сигналы, как это делают нейроны в мозге. Каждая молекула биополимера имеет уникальную структуру и способность передавать электрические импульсы другим молекулам, что позволяет создавать сложные нейронные сети.

Ученые провели эксперименты на клетках мозга крыс и смогли нарастить структуру, которая имела сходство с натуральным мозгом. Этот “биополимерный мозг” проявил способность к обучению и адаптации, что является важными характеристиками реального мозга.

Искусственные нейронные сети на основе этого биополимера могут быть использованы для различных приложений в области искусственного интеллекта, робототехники и медицины. Они способны имитировать работу мозга человека и выполнять сложные когнитивные задачи. Однако несмотря на значительные достижения в этой области, до создания полностью функционального искусственного мозга еще далеко. Более высокая степень сложности и эффективности этих систем требует дальнейших исследований и разработок.


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