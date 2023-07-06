Мнение: О метаниях и терзаниях «хорошего русского»… Жаба или совесть?

После 24 февраля прошлого года он, московский мальчик с украинской роднёй, сомнительной фамилией и творческим бэкграундом быстро выбрал «правильную сторону». И стал поддерживать её в меру сил словом и клипом, донатом и нотой, мигом покинув опостылевшую Россию. Правда, лавров в новом амплуа не снискал, особенно среди поддерживаемых, но личный выбор — он ведь не всегда про «плюшки», верно?

Или — про них тоже?

Ведь теперь начались «метания и терзания».

Основатель и фронтмен рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский, пожалуй, первым в российской артистической тусовке решительно высказался в поддержку Украины, а не просто в осуждение СВО. За что и получил от Минюста РФ статус иностранного агента 31 марта 2023 года — почти через год после выхода первого заукраинского клипа, за которым последовали и другие. К слову, за это время его политическая позиция прошла путь от наивного призыва «Опомнитесь!» к определённо пропагандистским нарративам «Россия вышла за рамки человечества» и «Русские = орки». Но это, опять же, вопрос личного выбора «правильной стороны истории». Последствия которого в том числе могут быть таковы, что тебе придётся проявлять намного больше ненависти к тем, от кого ты отрёкся, чем проявляют к ним те, к кому ты присоединился. Иначе ведь не примут…

Ну, ладно. Выбор есть выбор — что с ним спорить и переубеждать?

Хотя есть один момент.

Иноагент Максим Покровский на днях подал иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом агентству РБК сообщили в Замоскворецком суде Москвы. Заседание по иску назначено на 17 июля, следует из карточки дела.

По официальным данным, Максима Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта. Минюст объяснил это решение тем, что музыкант поддерживал Украину, взаимодействовал с иностранными структурами, «негативно высказывался» о россиянах и участвовал в сборе средств для Украины. Тогда же на лидера «Ногу свело!» составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Правда, через несколько дней суд закрыл дело «в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности». Репрессии против творческих личностей в России — они такие, да. Суровые. Почти сталинские.

Но вернёмся к иску Максима Покровского. Тут вопрос напрашивается: зачем? Ну, выбрал ты «правильную сторону истории». Ну, уехал из «проклятой рашки» в благословенную Америку, где у тебя на заработанные в России деньги #недвижимость и ВНЖ. Ну донатишь потихоньку и понемножку тем, кто убивает твоих бывших сограждан, оправдываясь, мол, а не надо было «нападать». Ну так и носи клеймо «иностранного агента» с гордостью, как знак принадлежности к «хорошим русским»! Зачем же его оспаривать?

Кстати, Максим Покровский не первый, кто вступил на тропу судебных тяжб. Ранее свой статус попытались оспорить артисты-иноагенты Земфира Рамазанова, Максим Галкин, Семён Слепаков и блогер-иноагент Илья Варламов. Безуспешно. Как полагают юристы, у этих исков есть чётко видимая материальная заинтересованность. Во-первых, иноагентское звание осложняет прямо и косвенно получение доходов из российских источников: нет возможности привлекать гранты от государства, нет права использовать упрощёнку, вероятно, возникают и проблемы с «авторскими». Во-вторых, новые поправки к законам, которые внёс в #парламент Минюст, ещё больше осложнят жизнь «иностранным агентам» и снизят внутри страны желание хоть как-то взаимодействовать с ними. А что вы хотели? Тирания-с…

В общем, всё по старой русской пословице «любишь кататься — люби и саночки возить». Борешься с Режимом™? Принимай «ответку» и не скули. А иначе, какой же ты борец? Так, инфантильное дитятко, бегущее к маме жалиться на папу, и наоборот.

Может быть, вот эта инфантильность «хороших русских», желающих и рыбку съесть и… [далее в соответствии с текстом] как раз и приводит к тому, что украинцы их не то, что не любят, а даже и презирают?

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