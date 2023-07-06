Одежда станет нести функции компьютера

Ученые в настоящее время исследуют и разрабатывают способы создания компьютеров из простой одежды, которая в таком случае будет использоваться для создания гибкой электроники: сенсоры, проводники и электронные компоненты, которые можно интегрировать непосредственно в ткань.

Идея создания компьютеров из одежды имеет несколько потенциальных преимуществ. Во-первых, это может существенно улучшить комфортность и удобство ношения электронных устройств. Вместо того, чтобы иметь при себе отдельные устройства или провода, компьютерные компоненты могут быть интегрированы непосредственно в одежду, делая ее более удобной и легкой.

Во-вторых, такая технология может привести к разработке новых и инновационных способов взаимодействия с компьютером. Например, одежда может быть оснащена сенсорами, которые станут отслеживать движения или физические показатели человека, позволяя создавать новые формы интерактивности с компьютером.