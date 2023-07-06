 

Рупор кремлевской пропаганды: Чтобы меньше в видеоигры играли

06.07.2023, 3:44, Разное
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Между тем Парламент Франции разрешил властям без уведомления дистанционно активировать камеры и звук на телефонах и любых других электронных устройствах без уведомления прослушиваемых лиц. Теперь перед французскими спецслужбами открываются самые широкие возможности для слежки за собственными гражданами. Чтобы меньше в видеоигры играли.

Источник: Colonel Cassad


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