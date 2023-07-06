На улице Маршала Тимошенко организована парковка на 40 мест

Транспортная система Москвы обеспечивает непрерывную деятельность современного многомиллионного мегаполисы. Широкие автомагистрали и мелкие улочки, словно артерии, пронизывают каждый район города. Власти столицы внимательно следят за развитием дорожной сети, модернизируют и строят новые объекты, проводят благоустройство, внедряют современные технологии, чтобы повысить уровень комфорта и безопасности москвичей.

Так, в районе Кунцево около владения №30 на улице Маршала Тимошенко организована парковка на 40 мест. Раньше на земельном участке площадью 800 квадратных метров располагалась незаконная стоянка. Однако власти пресекли самозахват данной территории.

Об этом рассказал начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров. Он обратил внимание на незаконную установку ограждений и подчеркнул, что власти приняли соответствующие меры освобождения земельного участка.

“Участок был заасфальтирован, на нем нанесли разметку под выделенные машино-места. При въезде на территорию стояли металлические столбики с цепочкой на замке. Автостоянка организована незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся, разрешение на установку ограждений не выдавалось. Фактически осуществлен самозахват территории общего пользования”, – отметил чиновник.

Кстати, об организации незаконной стоянки рядом с особо охраняемой природной территорией “Природно-исторический парк “Москворецкий” сообщили местные жители. Они обратились к специалистам ведомства через чат-бота “Свободный доступ” в мессенджере Telegram. Прибывшие на место сотрудники инспекции установили факт нарушения.

Это далеко не первый случай на западе столицы. С начала года сотрудники инспекции зафиксировали 12 случаев незаконной установки ограждений, семь нарушений были устранены, остальные находятся на контроле властей.

Важно отметить, что новые парковки в городе строятся также в ходе благоустройства территорий около крупных транспортно-пересадочных узлов и других ключевых дорожных объектов.