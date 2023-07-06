Люди с вредными привычками чаще болеют раком головы

Курение и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются двумя основными факторами риска развития рака головы и шеи.

Курение табака содержит токсические вещества, которые могут повреждать ДНК и вызывать мутации в клетках головы и шеи. Постоянное воздействие этих вредных веществ может привести к накоплению генетических изменений и развитию рака.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) также является важным фактором риска для развития рака головы и шеи. Особенно высок риск для людей, заразившихся ВПЧ типа 16 и 18. ВПЧ передается через половой контакт и может привести к инфекции в области головы и шеи. ВПЧ инфекция может вызвать аномальный рост и развитие раковых клеток.

Вместе курение и ВПЧ могут существенно увеличить риск развития рака головы и шеи. Поэтому очень важно избегать курения и принимать меры для предотвращения инфекции ВПЧ, такие как вакцинация и использование презервативов при половом контакте.