Оранжевый маникюр будет главным хитом июля: как использовать тренд для разных стилей ногтей

Оранжевый маникюр такой привлекательный, такой яркий и свежий, будет главным хитом июля. Если вы хотите внести разнообразие, вы можете не делать его одноцветным, а добавить к нему другие оттенки, такие как голубой, розовый, золотой. Нейл-дизайнеры предлагают несколько интересных идей использования тренда для разных стилей ногтей.

Оранжевые и белые завитки

Основа этого дизайна (на фото слева) жемчужно-розовая, а кончики ногтей белые и ярко-оранжевые. Это отличная идея, если вы не хотите полностью покрывать ногтевую пластину оранжевым тоном. Такой рисунок, как завитки, тоже находится в тренде. А подчеркнуть эту эстетику как раз и поможет оранжевый. А если вы хотите использовать и еще один цвет, то белый будет очень хорошим выбором. Потому что оранжевый на белом смотрится наиболее четко и эффектно.

Оранжевые и белые геометрические кончики

Геометрический рисунок – сегодня одно из самых популярных направлений в области нейл-дизайна. А вариант на фото слева очень хорошо вписывается в этот тренд. Эта идея также идеально подходит тому, кто не хочет покрывать оранжевым весь ноготь целиком и у кого на рабочем месте не приветствуется слишком яркий маникюр. Ее можно применить и на коротких, и на длинных ногтевых пластинах.

Цветочный узор

В летнем сезоне 2023 года повсюду царит очарование цветочных украшений. Так почему не использовать цветочный узор и в маникюре оранжевого цвета? Получится очень милый образ, отсылающий к шестидесятым, к эпохе хиппи. А добавление красного цвета поможет усилить атмосферу свободы и веселья. Можно также сделать цветы оранжевыми вместо красных. Но тогда лучше выбрать более светлый базовый тон – кремовый или белый, чтобы цветки выделялись.

Темно- и светло-оранжевый

Вы можете создать массу различных форм, используя контрастные цвета, например темно-оранжевый в сочетании с более светлым оранжевым, как на крайнем фото слева. Возможно, полностью окрашенные ногти ярко-оранжевого цвета кому-то не по вкусу. Но, добавив к нюдовой основе светлый и более яркий оранжевые акценты, вы получите по-прежнему смелый образ, но не так сильно бросающийся в глаза.

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Светло-голубые и оранжевые завитки

Кому-то сочетание голубого с оранжевым (центральное фото) может показаться не очень удачным вариантом. Однако стилисты относятся к нему как к весьма неожиданному сочетанию, создающему необычную, мечтательную атмосферу, Пастельный голубой выделяется сам по себе, но также прекрасно подчеркивает оранжевый. Здесь подойдет также и мятно-зеленый вместо голубого. Завитки можно нанести на все ногти, а можно сделать один или два акцентных, а другие покрасить в выбранные вами оттенки.

Оранжевые, синие и розовые кончики

Розовый и оранжевый – это уже практически классическое сочетание, как и синий и оранжевый. Но, когда вы добавляете смешиваете все три цвета, ваш образ уже выходит на новый уровень. И здесь мы снова наблюдаем обращение к уже упомянутому столь модному геометрическому тренду. Хотя используются смелые цвета, они отнюдь не подавляют, поскольку затрагивают только кончики ногтевых пластин.

Смайлики, цветы, апельсины и завитушки

Такое милое сочетание не является чем-то совсем уж необычным, но зато создает свежий и летний образ. Розоватая основа придает глубину, в то время как желтые детали подчеркивают оранжевый цвет в маникюре. Этот нейл-дизайн отлично подойдет, если вы любите красить ногти, но все же предпочитаете относительно сдержанный стиль. Замените розоватую основу на бежевую, если вам больше нравятся нюдовые оттенки.

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Сочный цитрусовый

Рисунок в виде цитрусовых оранжевого цвета на снимке слева выглядит на ногтях весьма натурально и сочно. Здесь оранжевый является доминирующим, выгодно выделяясь на розовом фоне, и подчеркивается глянцевыми, полностью окрашенными в оранжевый ногтями с обеих сторон. Для контраста можно добавить немного зеленого или желтого. Такой маникюр лучше делать при помощи трафаретов.

Атмосфера итальянского лета

Вы можете ощутить атмосферу итальянского лета, изобразив на ногтях крошечные веточки апельсиновых деревьев. Этот дизайн имеет очень нежную цветовую палитру и наполнен множеством замысловатых деталей. Такая идея подходит тем, кто загорелся мыслью об оранжевом маникюре, но не уверен, что может легко вынести полностью покрытые этим ярким цветом ногти.

Оранжевые зигзаги

Такие ногти, как на фото слева, подходят тем, кто хочет громко заявить о себе. Хотя они и непрактичны в повседневной жизни, классный дизайн с завитками, напоминающими зигзаги, безусловно, привлечет всеобщее внимание. Сочетание двух оттенков оранжевого и глянцевой основы создает ультрагламурный образ. Добавьте сюда блестки или стразы, и вы окунетесь в атмосферу двухтысячных.

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Оранжевые и золотые завитки

Если вам нравятся длинные ногти, этот великолепный оранжевый маникюр с зеленовато-золотыми вставками придется как нельзя кстати. Оттенок зеленого напоминает нам о природе, создавая успокаивающую атмосферу, в то время как матовый закатно-оранжевый имеет красивый мягкий оттенок. Этот образ подходит для любого времени года.

Розово-оранжевое омбре

Если вы поклонница маникюра в стиле омбре (фото слева), оранжевый маникюр в этом ключе – это как раз то, что вам нужно. Целенаправленное растушевывание придает этому дизайну нежный вид, а ярко-оранжевый цвет не кажется неуместным. Здесь рекомендуется использовать розоватую основу, так как бежевый лак будет больше контрастировать с оранжевым.

Оранжево-розовый блеск

Если вы не хотите делать ногти полностью оранжевыми, вы можете нанести ярко-розовую основу и дополнить ее оранжевым цветом в центре ногтевой пластины, сделав это очень аккуратно. Блестки придадут этому дизайну великолепный завершающий штрих и еще больше подчеркнут сочетание цветов, сделав маникюр неповторимым. Это образ подходит и для торжественного случая, а в летней повседневности будет выглядеть довольно забавно.

Жженый апельсин

Оранжевый маникюр необязательно должен быть яркими. Такой приглушенный оттенок, как на фото слева, создает комфортную осеннюю атмосферу, но это вовсе не мешает вам выбирать его и в летние дни. Простота этой эстетики сохраняется благодаря матовому покрытию в центре глянцевого. Игра с этими текстурами – отличный способ добавить еще один интересный штрих к вашему маникюру.

Темно-оранжевое омбре

Если вы любите такой нейл-дизайн, как омбре, но предпочитаете использовать более темные цвета, этот вариант – отличная альтернатива. Светло-оранжевый оттенок переходит в более темные коричневые кончики, создавая великолепный, необычный градиент. Этот образ отличается большой глубиной, что делает его лучшим для длинных ногтей, потому что вы можете добиться более постепенного изменения цвета. Этот маникюр также идеально подходит для сезонного перехода от лета к осени.

Один выделяющийся ноготь

Не можете решить, делать вам маникюр с рисунком или без? Этот маникюр с одним выделяющимся ногтем на снимке слева может стать именно вашим решением. Здесь декорированный ноготь эффектно сочетается с остальными благодаря объединяющему оранжевому оттенку. Вы можете нарисовать цветок, сердечки или даже покрасить выделяющийся ноготь в совершенно другой цвет, но не слишком контрастный, чтобы он не спорил с основным.

Черно-оранжевые рисунки

Оранжевый и черный – это новое сочетание цветов для повседневной жизни, которое ассоциируется с Хэллоуином. Чтобы не усугублять эту ассоциацию, лучше нарисовать на ногтях сердечки, линии, точки, буквы или слова. Это весьма интересный способ самовыражения. Тем самым вы сделаете свой маникюр весьма индивидуальным.