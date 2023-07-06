 

Мнение: Чат на курсе

06.07.2023, 0:20, Разное
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Друзья, завтра начнется обучающий курс. Это произойдет уже в 0 часов по Москве сегодня, но я, как всегда, не советую проходить ступени ночью.

В среду (7-го июня) с 19 до 21 часов по Москве на курсе будет чат.

Будут ли чаты в другие дни курса сказать пока не могу.

Чат на площадке, говорят, что отладили, посмотрим на практике.

В чате можно будет поделиться друг с другом своим пониманием и обсудить задания, которые, как обычно, многим взорвут мозг.

Тесты на самопроверку есть к каждой ступени, вы сможете выбирать правильный ответ на задачу из нескольких, ответы ваши нигде не фиксируются, вы их даете для себя, и сможете проверить, с какой попытки вам удалось верно ответить. Все задачи будут касаться схемы правильных ходов.

Объяснения к задачам (почему правильный ответ именно такой) я дам в конце курса в отдельном уроке.

В среду вы сможете обсудить задачи двух ступеней сами, я уверена, среди постоянных читателей и участников курса есть те, кто объяснит правильные ответы не хуже меня.

Третью и следующие ступени обсуждать в среду в чате нельзя! Прошу вас делать замечания тем, кто будет пытаться.

Вообще, если позволяет время, я рекомендую проходить в день по ступени, они небольшие, но очень емкие, нового материала в них очень много, причем нового не только для моего блога, а нового в принципе.

Я надеюсь, что курс сломает многие ошибочные шаблоны, касающиеся общения.

Такие шаблоны остались даже у постоянных читателей блога.

Вот всего несколько примеров.

1. Последнее слово выгодней оставить за собой. (Нет)

2. Отвечать на оскорбление согласием – слив. (Нет)

3. Молчание – знак согласия. (Нет).

4. Молчание – золото. (Не всегда)

5. Самый мощный энергетический удар связан со взломом границ. (Наоборот, такой удар можно нанести только в границах)

6. Начинающий партию имеет фору. (Обычно наоборот).

7. Если соблюдать правила ходов, общение лишится спонтанности. (Наоборот).

8. Правила ходов зависят от контекста. (Нет, правила универсальны)

9. Правила ходов в любовных отношениях отличаются от деловых и прочих. (Нет)

10. Чтобы делать правильные ходы, надо учитывать весь контекст и много деталей (Нет, хватит малого, самого главного, а что является главным, посмотрим).

11. Чтобы побеждать, надо думать за противника (Не надо).

12. Настоящие партнеры не могут быть противниками (В партии против других не могут, они вместе, а в игре между собой – наоборот, в оппозиции)

Есть еще много других вредных шаблонов, от которых мы будем пытаться избавиться на курсе.

К сожалению, очень многие люди из других стран не смогли купить места на курс. В поддержку поступает много вопросов, но мы ничем не можем помочь. Прочитайте, пожалуйста, внимательно FAQ, там описаны все варианты оплаты.

Завтра утром продажа мест завершится, продлить я ее не смогу. Когда идет курс, место купить нельзя. Поэтому всем, кто просит продлить продажи, пока они ищут способ оплатить, я не могу помочь.

Я обещаю, что постепенно самое важное с этого курса будет появляться в блоге. Только по времени не могу сориентировать, когда.

Предлагаю пока обсудить вчерашнюю игру. Я свои комментарии позже дам.

И по поводу чатов на курсе опишите, пожалуйста, свои впечатления, я помню, все они вызывали большой резонанс.

Источник: Эволюция


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