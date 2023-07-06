 

Мнение: Ты помнишь, как всё начиналось…

06.07.2023, 0:17, Разное
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Моим милым украинским друзьям
Очень забавно наблюдать, как при обсуждении предыдущего поста мои френды с Украины на чистом русском (!) возмущаются моим желанием продолжать слышать русскую речь и на Украине. Многие разочарованы, часть принялась с пылом и жаром доказывать (опять же на русском), что никаких ограничений по прокату на Украине фильмов на русском языке не существует.

Вот цитата: КИЕВ, 12 апреля. “Министр культуры Украины Михаил Кулиняк не разобрался с вопросом, отказавшись отменить приказ Государственного комитета по кинематографии (Госкино), запрещающий на Украине показ фильмов, дублированных на русский язык. Об этом заявил народный депутат от Партии регионов (ПР), глава движения “Русскоязычная Украина” Вадим Колесниченко.
По его словам, приказ Госкино, который запретил показ западных фильмов с русским дубляжом и украинскими субтитрами, сузил решение Конституционного суда (КС), предполагающее, что “зарубежные фильмы не подлежат распространению и демонстрации на Украине, если они не дублированы или не озвучены либо не снабжены субтитрами на государственном языке”.
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2010/04/12/727666.html

Либералы – они за свободу и против идиотских ограничений. Либералы против химер, мешающих людям жить – будь то хоть национальные, хоть религиозные ограничения. Попы, требующие, не показывать в кинотеатрах поцелуи, или наци, требующие показывать фильм на строго определенном языке – все это один черт. Нациков, в частности, я не переношу любых – хоть русских, хоть украинских, хоть якутских (2011)

Меня тут обвинили, что я “работаю на фсб”, поскольку, дескать, постоянно будирую “языковой вопрос” на Украине. Тогда придется признать, что я это делаю с еще докрымских времен, поскольку и тогда в моем ЖЖ кипели бурные дискуссии про мову и про “грае, грае, воропае”. Вот, в пылу спора нашел пост аж от 2011 (!) года. Тогда все было еще очень по-вегетариански…

Источник: Размышления вольного социолога


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